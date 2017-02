भूकंप का सबक

सोमवार को उत्तर भारत में भूकम्प के तेज झटके महसूस किए गए, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.8 थी। राहत की बात है कि भूकम्प की तीव्रता अपेक्षया कम होने से जान-माल कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में होने के कारण वहां दर्जनों घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें आई हैं। दो महीने पहले ही वैज्ञानिकों ने हिमालय क्षेत्र में तेज भूकम्प की चेतावनी जारी की थी। नेपाल में भूकम्प को आए अभी दो वर्ष भी नहीं हुए हैं, पर अंतराष्ट्रीय स्तर पर चार अलग-अलग शोधों में वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि हिमालयी क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। भूकम्प दरअसल ऐसी आपदा है जिसका सटीक पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता और न भविष्यवाणी की जा सकती है लिहाजा, मानव के पास एक ही विकल्प बचता है इससे निपटने की पूर्व तैयारियां। भूकम्प को ज्यादा विनाशकारी बनाने के लिए मानव खुद जिम्मेदार है। अपनी लालसाओं को पूरा करने में मनुष्य ने अंधाधुंध वैध-अवैध तरीके से आड़ी-तिरछी गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी हैं जिनमें अधिकतर ऐसी हैं जो सामान्य भूकम्प या तूफान को न झेल पाएं। सामान्यतया वैज्ञानिक बिरादरी में यह अवधारणा प्रचलित रही है कि ‘भूकम्प से लोग नहीं मरते, बल्कि मकान गिरने से मरते हैं।’

पर्वतीय इलाकों में जिस तरह अवैध निर्माण का काम हुआ है उसी वजह से 15-16 जून 2013 को बाढ़ की विभीषिका ने हजारों लोगों पर कहर बरपाया था। लेकिन दुर्भाग्यवश अवैध निर्माण को प्रशासन गूंगा, बहरा और निष्क्रिय रह कर अपनी मौन सहमति देता है। भूकम्प आने से रोकना मनुष्य के वश में नहीं है लेकिन जो उसके वश में है उसे भी वह आंखों पर अपनी भोगविलास की पट्टी बंधी होने के चलते नहीं कर पा रहा है। प्रशासन और सरकारें भी मूक-बधिर होकर तमाशा देखती हैं। आज समय की मांग है कि भवन निर्माण में ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए जो भूकम्परोधी होने के साथ अन्य प्राकृतिक आपदाओं से न्यूनतम रूप से प्रभावित हो। भारत सिस्मिक जोन- पांच में है, जिसमें हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर और गुजरात का कच्छ वाला भाग आता है। इस जोन में रिक्टर पैमाने पर 7.5 तीव्रता के भूकम्प कभी भी आ सकते हैं, लिहाजा वहां भूकम्प से निपटने के लिए बहुस्तरीय और बहुआयामी प्रयास किए जाने की जरूरत है। इसके लिए भारत जापान से बहुत कुछ सीख सकता है। कई बार जापान में रिक्टर स्केल पर आठ की तीव्रता के भूकम्प आने पर भी जान-माल का न के बराबर नुकसान होता है लेकिन भारत में इतनी तीव्रता का भूकम्प भुज में आए भूकम्प की तबाही की याद ताजा कर सकता है। अगर भारत राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति दिखाए तो चक्रवात से निपटने में मिली सफलता को दुहरा सकता है।

’कैलाश मांजु बिश्नोई, मुखर्जीनगर, दिल्ली

First Published on February 8, 2017 5:33 am