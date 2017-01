जब कोई समाज दूसरी संस्कृति के तत्त्वों को किसी देशज संस्कृति की जीवनधारा में उतारना चाहता है तो ऐसा ही होता है जैसे आजकल केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट, मोबाइल बटुआ आदि की बात हो रही है। हर समाज अपनी निजी जीवन शैली से जीता है। औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए मुल्कों में इस तरह का सांस्कृतिक संकट आता है जैसा आजकल भारतीयता के गीत गाने वाले केंद्र सरकार के पदाधिकारी पश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित होकर कुछ न कुछ इस जीवन संस्कृति में उसी प्रकार जोड़ना चाहते हैं जैसे कपड़े में थेगली लगाना।

हमारे गांवों और छोटे शहरों में घर पर ही कुछ लोग रोजमर्रा की चीजें बेचने की दुकान खोल लेते हैं। ये वे लोग होते हैं जो खुद्दार हैं और दूसरों के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। मोहल्ले वाले उनसे सामान खरीदते हैं। एक तो मोहल्ले वालों को बड़े बाजार नहीं जाना पड़ता और दूसरे, छोटा बच्चा भी इन दुकानों से सामान खरीद लाता है। इस देश की नब्ज नए समझने वाले ही ‘ई-बटुवा’ की बात करते हैं।

’लक्ष्मी नारायण मित्तल, मुरैना

First Published on January 16, 2017 2:17 am