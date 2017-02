चौपाल: इंसान विकास

किसका विकास

सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान विकास के लिए प्रयासरत रहा है। आज भी वह विकास के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसे वह मुकाम ही पता नहीं है जहां पर पहुंचना है। विकास की कुछ विनाशक परिणतियों से भी वह या तो सरासर अनभिज्ञ है या जानबूझ कर नावाकिफ होने का अभिनय कर रहा है। इससे विकास की वर्तमान परिभाषा पर सवाल खड़े होना लाजिमी है। स्पष्ट है कि जिन चीजों का हम विकास कर रहे हैं, उनसे हमारा जीवन सरल बनने के बजाय बोझिल बनता जा रहा है। काम के बढ़ते बोझ के चलते जीवन में बदहवासी, दुख, गुस्सा और बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। जीवन में 365 दिनों की बड़ी समयावधि भी ऐसे बीत जाती है जैसे एक दिन गुजरा हो। काम के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा में पता ही नहीं चल पाता कि जिंदगी कैसे गुजर गई!

सरकारों ने स्वावलंबी बनाने के बजाय हमें केवल नौकरी पर आश्रित कर दिया है और स्वावलंबन के सभी औजारों को समाज से समाप्त कर दिया गया है जबकि मनुष्य का असली विकास उसका स्वावलंबी बनना है। गांधी मशीनों को जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन यों ही नहीं मानते थे। हम सोच रहे हैं कि मशीनें हमारे जीवन को आसान बना रही हैं, पर जैसे-जैसे जीवन में मशीनों का दखल बढ़ता जा रहा है, जीवन और मुश्किल ही बनता जा रहा है। विकास की इस परिभाषा के कारण आज जीवन में खुशियों के पल कम होते जा रहे हैं। जंगलों का विनाश, अनियोजित औद्योगीकरण, वाहनों की संख्या बढ़ाना, एक्सप्रेस हाइवे बनाना, कंकरीट के जंगल उगाना या कुल मिलाकर कहें तो प्रकृति से खिलवाड़ करने को ही विकास समझा-बताया जा रहा है। कहीं से भी यह विचार सामने नहीं आ रहा कि विकास की यह गलत अवधारणा है। विकास का अर्थ प्रकृति की गोद से दूर होना नहीं, उसे अपने पास रखना भी है। समाजवाद और मार्क्सवाद के नाम पर राजनीति करने वाले भी सत्ता के स्वार्थ में इसी परिभाषा को सही बता रहे हैं। आज पूंजीवाद के दौर में किसी में इतनी हिम्मत नजर नहीं आती कि विकास की वर्तमान परिभाषा पर सवाल उठा सके। विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ को जायज ठहराया जा रहा है। मनुष्य के जीवन की वर्तमान परिस्थितियों को देख कर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि मौजूदा विकास हमारे जीवन को कहीं से भी सुख नहीं दे पा रहा है। लिहाजा, अब समय इसके इतर सोचने और विकास की नई परिभाषा निर्धारित करने का है।

’मनप्रीत सिंह, हनुमान कॉलोनी, हांसी, हरियाणा

साजिश और सियासत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री गायत्री प्रजापति के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज हुई तो उन्होंने तुरंत इसे भाजपा का षड्यंत्र बताया। वे शायद भूले न हों कि बुलंदशहर हाईवे पर हुए सामूहिक दुराचार कांड को उनके ही एक साथी आजम खान ने भी भाजपा की साजिश कहा था और फिर सर्वोच्च न्यायालय में बिना शर्त माफी मांगी थी, साथ ही कोर्ट की लताड़ भी सुनी थी। शायद यही सपाइयों की फितरत है। बंदे हैं कि सुधरते नहीं।

’सुरेंद्र सिंह, मेरठ

First Published on February 23, 2017 5:49 am