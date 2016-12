हाशिये पर मुद्दे

जो लोग नोटबंदी को अच्छा कदम बता रहे हैं वे भी इस बात से इनकार नहीं कर पा रहे हैं कि अगर यह एक अच्छा कदम है तो लोगों को अपने पैसे के लिए दर-दर क्यों भटकना पड़ रहा है। हर तबके के लोग इससे परेशान हैं। लोगों के पास जरूरी खरीदारी के लिए पैसे नहीं है। बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। जब विद्यार्थी कतारों में लगे हैं तो वे पढ़ेंगे कब? नोटबंदी का असर कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर भी पड़ा है। शिक्षा विभाग की मानें तो नोटबंदी के कारण लगभग बीस प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में दिक्कत हो रही है। सवाल है कि जब भारत के लोग कतार में रहेंगे तो उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों पर कौन बात करेगा? सारे सवाल इस नोटबंदी के चक्कर में गुम हो गए हैं।

’प्रीती देवी, दिल्ली विवि

बैंकाें से सांठ-गांठ कर सफेद कराया गया काला धन: बाबा रामदेव

First Published on December 26, 2016 3:17 am