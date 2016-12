दिखावे की लड़ाई

मोदी सरकार ने जब आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा की थी तब ऐसा माहौल बनाया गया था कि ये काला धन रखने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी। आम जनता इस फैसले से बहुत खुश हुई। लेकिन इतने दिनों से लगातार आम आदमी हर तरह की परेशानी उठाने के बाद भी इस फैसले को झेल रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि करोड़ों अरबों का घोटाला करके जिन्होंने काला धन जमा किया था, उनका बेईमानी से कमाया हुआ सारा पैसा मिट्टी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा था कि काला धन रखने वालों का सारा रुपया गोदाम में पड़े-पड़े रद्दी अखबार में बदल जाएगा। लेकिन अब राजनीतिक पार्टियों को मदद करने के लिए नए नियम निकाले जा रहे हैं, जिसके मुताबिक राजनीतिक पार्टियों की ओर से अपने अकाउंट में पुराने नोट जमा करने पर न तो जांच होगी और न ही उस रकम पर कोई भी टैक्स लगेगा। ये सरासर जनता के साथ धोखा है।

’बृजेश श्रीवास्तव, गाजियाबाद

First Published on December 21, 2016 3:55 am