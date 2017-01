ताक पर लोकतंत्र

पश्चिम बंगाल में भाजपा के दफ्तरों और उसके नेताओं पर हमला निंदनीय है। तृणमूल कांग्रेस सर्मथकों की यह हिंसक प्रतिक्रिया लोकतंत्र के लिए घातक है। उनका कहना है कि पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारियां भाजपा द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही हैं। साथ ही, भाजपा पर सीबीआई का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। यदि तृणमूल कांग्रेस के गिरफ्तार नेता सुदीप बंदोपाध्याय का रोज वैली चिट फंड घोटाले में कोई हाथ नहीं है तो सारी बात जांच में सामने आ ही जाएगी। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं व सर्मथकों का कानून को हाथ में लेकर लोकतंत्र को ताक पर रख देना बिल्कुल गलत है।

’नितीश कुमार, आईआईएमसी, नई दिल्ली

First Published on January 10, 2017 3:10 am