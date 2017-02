जागृत लोकतंत्र

गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए भारी मतदान स्वागतयोग्य है। यह बताता है कि इन राज्यों में जनता लोकतंत्र के तकाजों और मताधिकार की अहमियत के प्रति कितनी गंभीर है। जनता सचेत रहेगी तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और नेताओं को भी एहसास रहेगा कि उनसे सवाल पूछने वाले मतदाता बहुत ज्यादा हैं। चुनाव प्रक्रिया पर देश का धन भारी मात्रा में खर्च होता है। ऐसे में अगर हम घर में बैठे रहेंगे तो अपने ही हाथों अपना नुकसान करेंगे। देश के हर राज्य को गोवा और पंजाब से मतदान के विषय में सीख लेनी चाहिए।

’जयेश राणे, मुंबई, महाराष्ट्र

कैसे नकद रहित

नोटबंदी के बाद अब कैशलेश व्यवस्था पर सरकार का जोर है। इसके तहत सारे लेनदेन इ-ट्रांजेक्शन से होने लगेंगे और नकदी की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे घूसखोरी और आर्थिक अपराधों पर लगाम लगेगी। यह व्यवस्था ठीक तो है लेकिन उतनी सुरक्षित नहीं, जितनी समझी जा रही है। सुनने को मिलता है कि हम घर पर हैं, हमारा एटीएम कार्ड जेब में है और फिर भी पैसे निकल गए! इस पर विराम कैसे लगे, पहले इस पर विचार करना होगा क्योंकि साइबर क्राइम के मामले में हमारी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है! धोखाधड़ी होने पर जवाबदेही किसकी होगी, यह भी तय करना पड़ेगा। सरकारी बाबुओं को नकद लेन-देन की आदत है, क्या बिना नकदी के फाइलें आगे बढ़ेंगी? सरकार को यह भी बताना होगा!

’जफर अहमद, रामपुर डेहरू, मधेपुरा, बिहार

First Published on February 7, 2017 5:19 am