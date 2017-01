अखिलेश यादव जोर देकर कह रहे हैं कि ‘केवल तीन महीने के लिए कमान उनके हाथों में दे दी जाए, उसके बाद पिता चाहें तो उनके सभी अधिकार वापस ले लें।’ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान उनकी पार्टी में चल रही नूरा कुश्ती की हकीकत को सरेआम कर देने के लिए काफी है। अखिलेश अगर इतने ही नेक दिल और पाक-साफ राजनीति करने वाले थे तो पांच साल में ऐसा विरोध क्यों नहीं किया, जैसा आज कर रहे हैं? आज जब चुनाव सर पर हैं और सूबे की रवायत के मुताबिक सत्ता-विरोझी रुझान के कारण पार्टी सत्ता से बाहर जाती दिख रही है, नई पीढ़ी के मुख्यमंत्री को अपने ही घर के पुरानी पीढ़ी के राजनीतिकों की भ्रष्ट राजनीति से एकाएक घृणा हो चली है! जैसा कि मुख्यमंत्री पेशकश कर रहे हैं, क्या तीन महीने बाद उनके पिता और चाचा का पार्टी में कथित अनैतिक हस्तक्षेप बंद हो जाएगा? अगर हां, तो यह बेहद बचकाना बयान है और यदि नहीं तो स्पष्ट है कि जो कुछ भी किया जा रहा है चुनाव जीतने मात्र की मंशा से ही किया जा रहा है। सबसे बड़े राज्य की जनता को सियासत का सबसे बड़ा खेल समझना होगा।

अंकित दूबे, जनेवि, नई दिल्ली

पंजाब विधानसभा चुनाव: कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, ड्रग्स की समस्या को खत्म करने का वादा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 10, 2017 3:14 am