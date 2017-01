दाऊद पर शिकंजा

संयुक्त अरब अमीरात द्वारा दाऊद इब्राहीम की पंद्रह हजार करोड़ की संपत्ति जब्त करना भारतीय विदेश नीति की जबर्दस्त सफलता है। दो दशकों से दाऊद ने दुबई में अपना जो आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया था वह ध्वस्त हो गया। विदेश नीति के मोर्चे पर एक और कामयाबी मिली है। 1991 में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा से आठवीं शताब्दी की एक दुर्लभ मूर्ति, जो एक कश्मीरी पंडित परिवार के पास थी, चोरी हुई और जर्मनी में बेच दी गई थी। इसकी कीमत पचास करोड़ से अधिक आंकी गई है। दुर्गा की यह प्रतिमा जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बरामद कराई और प्रधानमंत्री मोदी को अपने भारत दौरे के दौरान सौंपी। अब वह श्रीनगर के प्रतापसिंह म्यूजियम में स्थापित हुई है।

’अजय मित्तल, मेरठ

भारत के डोजियर पर कारवाई, UAE में दाऊद की 15 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त

First Published on January 9, 2017 12:51 am