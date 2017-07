सियासी संवेदना

धर्म अथवा संप्रदाय से जुड़े संवेदनशील मामले में हत्या किसी की भी हो या कोई भी करे, वह एक जघन्य अपराध है। कानून को तुरंत इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए और अपराधी को कठोर दंड मिलना चाहिए। रही बात ऐसे अवसरों पर लेखकों/कवियों की नैतिक जिम्मेदारी की, तो उसके लिए निवेदन है कि अगर एक समुदाय-विशेष के लिए ही हमारा कवि आहत होकर आंसू बहाने लग जाए और दूसरे समुदाय के लिए चुप्पी साध ले, तो कवि की संवेदना अथवा निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। कवि को समदर्शी होना चाहिए। हर तरह की हैवानियत और दरिंदगी अथवा अत्याचार पर उसकी कलम समान रूप से चलनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो निष्कर्ष निकलना स्वाभाविक है कि कवि-मित्र भी अपने लेखन से तुष्टीकरण या वोट की राजनीति कर रहे हैं।

’शिबन कृष्ण रैणा, अलवर

अतिथि देवो भव:

दुनिया के लिए बड़ी समस्या बन चुके आतंकवाद के खिलाफ एक इंडोनेशियाई दंपति तेरह देशों की यात्रा पर है। वे पति-पत्नी भारत में घाटमपुर के एक रेस्टोरेंट में रुके जहां उनकी साइकिल में लगा जीपीएस चोरी हो गया। रेस्टोरेंट मालिक ने अतिथि देवो भव: के आदर्श पर अमल करते हुए उन्हें जीपीएस के पैसे दिए जबकि वे लेने को तैयार नहीं थे। इसके साथ ही उनसे रहने-खाने का पैसा भी नहीं लिया गया। रेस्टोरेंट मालिक ने ऐसे समय एक अच्छी मिसाल पेश की है जब हम अतिथि देवो भव: का मतलब भूलते जा रहे हैं। हालांकि दूसरा पहलू यह भी है चोरों ने एक बार फिर हमें से शर्मसार कर दिया।

’दिब्यांशू, कानपुर

बेखौफ अपराधी

दिल्ली में इक्कीस वर्षीय लड़की की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोपी पहले से परेशान कर रहा था और उससे बात करना चाहता था। लड़की का बात करने से इनकार करना इतना नागवार गुजरा कि उसने सरेआम चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसे मार डाला। दरअसल, छेड़खानी की शिकायत को गंभीरता से न लेना अपराधियों के मन में पुलिस का डर मिटा देता है। अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी से माफी मंगवा कर या पुलिस से उसे थोड़ी-बहुत डांट पिलवा कर छोड़ दिया जाता है क्योंकि कानूनी पचड़े से सब दूर रहना चाहते हैं। ऐसे में लड़कियों को बेझिझक होकर छेड़खानी की शिकायत करनी चाहिए और पुलिस को भी आरोपी को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोेड़नी चाहिए ताकि शुरुआत में ही ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कस इन्हें आगे जघन्य अपराध करने से रोका जा सके।

’शालिनी नेगी, जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली

First Published on July 11, 2017 4:53 am