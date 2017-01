हम भ्रष्टन के

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। PTI Photo by Nand Kumar

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी स्वच्छ छवि बनाने के लिए डीपी यादव, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का विरोध किया था पर उनके मंत्रिमंडल में शामिल 26 मंत्रियों का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें से नौ पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। इन्हें साथ रखने में उन्हें दिक्कत नहीं। उनके चहेते एक पार्टी प्रवक्ता रविदास मेहरोत्रा (लखनऊ सेंट्रल से विधायक), जिन पर 17 आपराधिक मुकदमे हैं, को न्यायालय ने अभी भगोड़ा घोषित किया। तब से वे टीवी चैनलों से भी लापता हैं। शाहजहांपुर के पत्रकार जागेंद्र सिंह को जलाकर मरवाने के आरोपी अपने मंत्री राम मूर्ति सिंह के विरुद्ध उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि जागेंद्र का मृत्यु-पूर्व बयान बिल्कुल स्पष्ट था।

भ्रष्टाचारियों से अखिलेश का लगाव और ईमानदारों के प्रति दुराव भी बहुत साफ है। यादव सिंह जैसे परम भ्रष्ट के खिलाफ सीबीआई जांच रुकवाने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक गए। वहां मुंह की खाई। दूसरी ओर दुर्गाशक्ति नागपाल जैसी ईमानदार जिलाधिकारी को गौतमबुद्ध नगर में सपा-संरक्षित खनन माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के कारण निलंबित कर डाला। एक और ईमानदार आईएएस वीके आनंद का वे हर दूसरे-तीसरे महीने तबादला करते रहे। प्रदेश के लोकायुक्त ने मायावती के समय के जिन बारह मंत्रियों की जांच कर भ्रष्ट पाने के बाद कार्रवाई के लिए उन्हें फाइलें भेजी थीं, वे दबा दी गर्ईं। उन्होंने अपने एक दागी साथी अनिल यादव को प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया, जिसे हाईकोर्ट ने आदेश देकर हटाया। उच्च शिक्षा सेवा आयोग (एचईएससी) और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन परिषद (एसईएसएसबी) के दो-दो भ्रष्ट प्रमुखों को भी उच्च न्यायालय द्वारा चलता किया गया। यूपी पीएससी के सचिव रिजवान उर-रहमान को भी इसी वजह हटाना पड़ा। बाहुबलियों और भ्रष्टों के परम निधान अब मेक-ओवर की हास्यास्पद चेष्टा में लगे हैं!

’अजय मित्तल, मेरठ

First Published on January 12, 2017 4:22 am