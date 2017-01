कांग्रेस की राह

कांग्रेस केवल एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम थी। स्वराज और समग्रता का लक्ष्य लेकर चलने वाली। बंटवारे और आजादी के बाद तकसीम हो चुके भारत के दिल को जोड़ने वाली। राजनीति सीखने और करने की चाहत रखने वालों के लिए एक स्वाभाविक पसंद। फिर वह दौर आया जब इसके नेता नेहरू की विरासत लोकतांत्रिक रूप से ही सही, उनकी योग्य बेटी को मिली। फिर परिवारवाद एक राष्ट्रीय परंपरा बनता गया। लोग अब इस तंजीम से सोच और विचारधारा की बजाय करिश्माई व्यक्तित्व वाले परिवार से आकर्षित होकर जुड़ने लगे। उस परिवार से जो आपकी सियासी वफादारी का अच्छा ईनाम देने की गारंटी दे सकता था। फिर आगे चल कर वह भी न रह सका और आज यह पार्टी इसकी गारंटी भी नहीं दे सकती। सुप्रीमो सक्रिय नहीं हैं और भावी उत्तराधिकारी कब यूरोप की सैर पर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। शायद उन्हें गन्ने और सरपत में फर्क करना अब तक नहीं आया। तभी तो जनता के सामने फटा कुरता दिखा कर उसकी सहानुभूति बटोरने को अब भी आश्वस्त लगते हैं।

यही वह स्टाइल है जिसके कारण लगातार यह पार्टी गिरती जा रही है। जयंती नटराजन, रीता बहुगुणा के बाद अब एनडी तिवारी भी छोड़ कर चल दिए। पारिवारिक और खानदानी कांग्रेसियों का तेजी से मोहभंग हुआ है। फिर भी, इतनी नकारात्मक बातों के बाद अंत में एक सकारात्मक बात कहनी होगी। वह यह कि नेताओं द्वारा लगातार पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस शायद साफ हो जाए। यही स्वार्थी तत्त्व सामने वाली पार्टी में जुटें और हो सकता है कि उसे भी कांग्रेस बना डालें। और तब यदि कांग्रेस नए लोगों के साथ फिर खड़ी हो जाए तो यह काम कर एक शानदार विकल्प बनने की कुव्वत दोबारा हासिल कर सकती है।

’अंकित दूबे, जनेवि, नई दिल्ली

खेल मंत्री विजय गोयल ने हिजाब को लेकर किया ट्वीट; जायरा वसीम ने दिया करारा जवाब

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 21, 2017 4:26 am