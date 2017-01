बेमेल गठजोड़

शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का अपना प्रत्याशी घोषित करते समय कांग्रेस ने छह महीने पहले नारा दिया था- ‘27 साल, यूपी बेहाल’। अखिलेश सरकार के पांच वर्ष भी बेहाली के सत्ताईस सालों का हिस्सा उसने माने थे। फिर अचानक उसे उत्तर प्रदेश की जगह अपनी बेहाली का खयाल हो आया और सूबे को बेहाल करने वालों के साथ ही उसने गठबंधन कर लिया! मजा यह कि अब भी सारे प्रदेश में कांग्रेस के वे होर्डिंग लगे हैं जिनमें 27 साल की बेहाली का जिक्र है।

उधर अखिलेश यादव को भी अपने उस बड़बोलेपन की सारहीनता जल्द समझ आ गई कि सपा सरकार के तथाकथित विकास कार्यों के बल पर वे अपने बूते बहुमत हासिल करेंगे। घोर अवसरवादी इस बेमेल गठजोड़ को एक राजनेता ने ठीक ही ‘ठगबंधन’ की संज्ञा दी है। राममनोहर लोहिया, जो कांग्रेस-विरोधी राजनीति के आदि-प्रणेता थे, का नामजाप करने वालों ने उनके सोच से कैसा विश्वासघात किया है!

’अजय मित्तल, मेरठ

हादसे का सबक

असावधानियां कई बार हमारे जीवन के लिए बेहद घातक सिद्ध हो जाती हैं। ट्रैफिक पुलिस होने के बावजूद आए दिन जानलेवा सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं लेकिन उनसे शायद ही हम कोई सबक सीखते हों। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुई ट्रक-स्कूल बस दुर्घटना की खबर से आंखें नम हो जाती हैं। इस हृदयविदारक हादसे में जान गंवाने वाले स्कूली बच्चों की आखिर गलती क्या थी! बहरहाल, ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए हम सबको अपनी ओर से प्रयत्न अवश्य करने चाहिए। ऐसा एक अहम प्रयत्न है कि हम यातायात के नियमों का हमेशा पालन करें।

’शीतल चौहान, दिल्ली विश्वविद्यालय

First Published on January 21, 2017 4:21 am