उच्चतम न्यायालय ने अपने ताजा फैसले में जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगने को गैर-कानूनी बताया है। उसने उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर वोट मांगने को भारतीय दंड संहिता की धारा 123 (3) का उल्लंघन माना है। अपने फैसले में अदालत ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार के साथ ही उसका कोई एजेंट और मतदाता भी ऐसा नहीं कर सकता है। फिलहाल यह आदेश पूर्ण बहुमत से पास है।

पहली नजर में तो उच्चतम न्यायालय का यह आदेश भारतीय राजनीति में एक क्रांतिकारी कदम जान पड़ता है। ऐसा इसलिए कि जाति, धर्म या भाषा के आधार पर ही हमारे देश में अब तक काफी जोर-शोर से राजनीति होती रही है। इस राजनीति की मुल्क ने भारी कीमत भी चुकाई है। यह कीमत कभी धर्म आधारित दंगों के रूप में तो कभी जाति आधारित हिंसक झड़पों के रूप में चुकानी पड़ी है। और ऐसा करने में कोई एक राजनीतिक पार्टी नहींै, सारी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इसमें मुतमइन हैं।

पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है कि भारत का युवा जाति और धर्म के नाम पर हो रही गंदी राजनीति से ऊपर उठना चाहता है। आज देश में विकास के मुद्दों पर केंद्रित राजनीति की ओर मतदाताओं का ध्यान कुछ हद तक गया है। राजनीति के एक नए दौर की जरूरत है और ऐसा करने का वादा करने वालों को भी मौका दिया गया है। ऐसे में उच्चतम न्यायालय का आदेश अगर जमीनी स्तर पर लागू भी हो जाता है तो वाकई यह भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत होगी।

’नितीश कुमार, आइआइएमसी, दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर वोट मांगने को बताया गैर-कानूनी; जानिए आने वाले चुनावों पर इसका असर

First Published on January 9, 2017 12:38 am