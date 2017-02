सुधार की दरकार

यथार्थवादी कहे जा रहे 2017-18 के बजट के जरिए अनेक उद्देश्यों को आने वाले वर्ष में पूरा करने का सरकार का संकल्प निश्चित ही सराहनीय है। पिछले 70 वर्षों से मुख्यधारा की बहस का विषय बने चुनाव सुधारों पर वित्तमंत्री ने इस बजट में एक साहसिक कदम बढ़ाते हुए राजनीतिक चंदे की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसके अनुसार राजनीतिक दल एक दानदाता से वर्तमान में लागू बीस हजार के बजाय सिर्फ जो हजार रुपए तक ही नकद में चंदा ले सकेंगे। इससे बड़ी रकम चेक, डिजिटल माध्यम अथवा बैंकों से चुनावी बॉन्ड खरीद कर दी जा सकती है। इस कदम का लगभग सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है पर इससे यह मान लेना कि अब राजनीतिक दल पाक-साफ हो जाएंगे, थोड़ी जल्दबाजी होगी।

पूर्व निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी जहां एक ओर राजनीतिक दलों की ‘स्टेट फंडिंग’ पर जोर देते रहे हैं वहीं एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म) जैसी संस्थाएं राजनीतिक दलों को बेशुमार चंदा देने वाले बेनामी स्रोतों पर प्रश्न उठाती रही हैं। वित्तमंत्री ने चुनावी बॉन्ड को बजट में यह कह कर सही बताया कि सामान्यत: किसी एक दल को चंदा देने वाला स्रोत अन्य दलों के सत्ता में आने पर अपने ऊपर होने वाली इरादतन कार्रवाई के भय में रहता है, लेकिन इन बॉन्ड के जरिए कोई भी बिना अपनी पहचान उजागर किए किसी भी दल को कितना भी चंदा दे सकता है। प्रश्न है कि पारदर्शिता का रोना रोने वाली सरकार एकाएक इस गुप्तदान का समर्थन क्यों करने लगी! इससे तो काले धन पर निस्संदेह कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। पिछले दिनों आई कुछ रपटों के मुताबिक राजनीतिक दलों के चंदे में पांच गुना तक इजाफा हुआ है जिसमें से केवल सोलह प्रतिशत चंदे का स्रोत उजागर किया जाता है। एक चिंता यह भी है कि दो हजार रुपए से कम का नकद चंदा देने वालों की संख्या आने वाले समय में बढ़ने की संभावना है।

अगर केंद्र सरकार वास्तव में चुनाव सुधारों की ओर बढ़ना चाहती है तो उसे अनेक साहसिक कदम उठाने होंगे। इस क्रम में सभी राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में स्वीकार किया जाए, जिससे स्वत: पारदर्शिता निश्चित की जा सकेगी। साथ ही राजनीतिक दलों की ‘पब्लिक फंडिंग’ अर्थात वोटों के हिसाब से सभी दलों को सरकार या निर्वाचन आयोग से तय राशि प्राप्त हो। इसके अलावा राजनीतिक दलों को करमुक्त संस्था के रूप में मिली छूट समाप्त की जाए या फिर काले धन को सफेद करने के इरादे से 1500 पंजीकृत दलों, जो पिछले चुनावों में पूरी तरह निष्क्रिय रहे हैं, का पंजीकरण खत्म किया जाए। निर्वाचन आयोग के अनुसार कुल पंजीकृत 1900 दलों में महज 400 दल चुनावों में सक्रिय रहे हैं। एक अन्य समस्या पर ध्यान देने की भी जरूरत है। वर्तमान में प्रत्येक उम्मीदवार पर चुनावों में एक सीमित रकम खर्च करने की बाध्यता बनी हुई है लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। इसी कारण, एक अनुमान के अनुसार, पिछले आम चुनाव में राजनीतिक दलों ने लगभग तीस हजार करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव सुधारों की कड़ी में इस मूलभूत समस्या का हल तलाशने की भी आवश्यकता है।

’सत्य देव आर्य, मेरठ

First Published on February 9, 2017 5:58 am