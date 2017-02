बजट की बाजीगरी

आम बजट पेश करने लिए संसद पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। (PTI Photo by Shabaz Khan/1 Feb. 2017)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आम बजट में ऐसे कोई चत्मकारिक प्रयास नहीं किए गए जिन्हें लेकर सरकार की पीठ थपथपाई जाए। आजादी के बाद पहली दफा आम बजट के साथ घोषित हुए रेल बजट को लेकर लोगों के मन में जितनी आशा थी उससे उन्हें सब कुछ कम ही मिला। अलबत्ता आम बजट 2017-18 ऊंट के मुंह में जीरा या खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी कहावतों को साफ तौर पर चरितार्थ करता प्रतीत हुआ। बजट में न तो विकराल होती बेरोजगारी को लेकर ऐतिहासिक पहल देखी और न कृषक वर्ग के लिए कोई बड़ी राहत पहुंचाने के प्रयास किए गए। और कर की श्रेणियां भी उस समय की हैं जब छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थीं और तब भी लोगों की मांग थी कि कर छूट की सीमा बढ़ाई जाए। जबकि अब जो कर-दरों की श्रेणियां बनाई हैं, उसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। वहीं पेट्रोल-डीजल से सरकार पैसे कमा ही रही है। जब-जब ये सस्ते हुए, सरकार ने पैसा अपनी जेब में डाला है जबकि मूल्य वृद्धि जनता पर। इस पर भविष्य में सरकार का क्या रुख रहेगा इस बाबत कुछ नहीं कहा गया। नोटबंदी के कारण बेरोजगार हुए लोगों और नए रोजगार सृजन के बारे में भी कोई बात नहीं की गई। किसानों और खेतिहर मजदूरों के बारे में चुप्पी साधने के साथ ही खाद और बीज पर सबसिडी आदि की भी कोई बात नहीं कही गई है।

यहां ध्यान देने की जरूरत है कि बजट चाहे व्यक्ति का हो या देश का, हर वर्ष पिछले वर्ष से ज्यादा ही होता है। जीवन-स्तर में वृद्धि शून्य हो तब भी यह महंगाई के कारण बढ़ता ही है। आर्थिक सर्वेक्षण में खुलेआम पिछले सत्तर साल के स्वाधीन भारत की आर्थिक उपलब्धियों को स्वीकारा गया है, जिसके बारे में मोदी एंड कंपनी दिन-रात यही कहती रहती है कि इन सालों में कुछ भी नहीं किया गया है! आजादी के समय भारत के सत्तर प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज बाईस प्रतिशत हैं। इससे भी बड़ी बात यह रही कि ये उपलब्धियां जनतंत्र के राजनीतिक ढांचे को कायम रखते हुए प्राप्त की गई हैं। इसमें मनमोहन सिंह और चिदंबरम के वित्तमंत्रित्व-काल की उपलब्धियों को स्वीकारा गया है, जबकि दो दिन पहले मोदी के सूचनामंत्री वैंकया नायडू इन्हें विफल अर्थशास्त्री कह कर इनकी निंदा कर रहे थे। जेटली मानते हैं कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार शब्द को ही शब्दकोश से निकाल दिया है और अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ विमुद्रीकरण पर हो तो भाजपा की तीन सौ सीटें आएंगी! जब सरकार ने अब तक विमुद्रीकरण पर कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है तो यह सफल कैसे हुआ, यह क्यों नहीं बताया गया है?

किसानों की आय पांच साल में दुगुनी करने का कोई रोडमैप नहीं। 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से निकालने का मतलब है चार करोड़ लोग तीन साल में, अगर यही गति रखनी थी तो सत्तर साल के लिए कांग्रेस को क्यों कोस रहे थे? आपकी गति तो कांग्रेस की गति की पचहत्तर प्रतिशत ही है। राजनीतिक दल दो हजार रुपए चंदे के रूप में ले सकेंगे, अज्ञात रूप से- बीस हजार की जगह, बस इतना होगा। इससे पहले चंदे के आगे एक व्यक्ति का नाम लिखा जाता था, अब दस लोगों के नाम लिखे जाएंगे! व्यक्तिगत कर के हिस्से में सिर्फ पांच लाख तक की आय वाले व्यक्ति को पांच प्रतिशत की छूट, शेष कर-श्रेणियां यथावत हैं, मतलब कोई राहत सामान्य वर्ग को नहीं है।

बजट में आंकड़ों की बाजीगरी भी खूब है। सितंबर 2014 की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने (जीडीपी) 5.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि की थी जबकि दिसंबर 2014 की तिमाही में यह वृद्धि 7.5 प्रतिशत की दर से थी। अब यह अंदाजा सहज ही लगाना चाहिए कि तीन माह में ही जीडीपी में 220 बेसिक पॉइंट की वृद्धि कैसे हो गई? इसे सीधे रूप में बाजीगरी कहते हैं। भारत सरकार ने दिसंबर 2014 से जीडीपी गणना के तरीके में आमूलचूल परिवर्तन किया। पहला तो यह कि जीडीपी गणना का आधार-वर्ष बदल कर 2004-05 से 2011-12 कर दिया गया, और दूसरा, यह कि गणना दिसंबर 2014 से फैक्टर कॉस्ट की बजाय मार्केट प्राइस पर होने लगी है। इसे मोटे रूप में ऐसे समझें कि पहले इस गणना में उत्पादक का लागत-मूल्य गिना जाता था और आज उत्पादक का बिक्री-मूल्य गिना जाता है। अब जब इन आंकड़ों के आधार पर देश का प्रधानमंत्री यह कहे कि उसने देश की तकदीर बदल दी, और दूसरी तरफ देश में क्रेडिट ग्रोथ घट कर ऐतिहासिक रूप से आठ प्रतिशत पर आ जाए, निर्यात लगातार पच्चीस महीनों तक घटे, बैंक 70 हजार करोड़ के कर्ज एक ही तिमाही में भूल जाएं, कोर सेक्टर वृद्धि तेईस महीने तक नीचे रहे, रुकी हुई परियोजनाओं की संख्या बारह प्रतिशत तक के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचे, तो इससे बड़ा झूठ क्या होगा?

’देवेंद्रराज सुथार, बागरा, जालोर

First Published on February 6, 2017 5:58 am