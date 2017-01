बीएसएफ के जवान ने वीडियो के जरिए भयावह सच्चाई उजागर की है। खबर है कि अब उस जवान को प्लंबर की ड्यूटी में तैनात किया गया है। क्या सच बोलने की यही सजा मिलेगी? अगर सेना या सुरक्षा बलों में भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच की जाए और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हमारी सेना और सुरक्षा बल हमेशा से ईमानदारी और अनुशासन के लिए विख्यात रहे हैं तो कुछ भ्रष्ट अफसरों के चलते उनकी बदनामी नहीं होनी चाहिए। हमारे जवानों ने हमेशा देश की रक्षा और विश्व शांति के लिए दुश्मनों से लोहा लिया है। आज भी भारतीय युवाओं में सेना में भर्ती होने का जुनून सिर चढ़ कर बोलता है। मैं सेना के जवानों को सलाम करता हूं जो चौबीसों घंटे सरहद पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए शहीद हो जाते हैं।

’अजय कुमार पटेल, रांची, झारखंड

BSF जवान होने का दावा कर रहे शख्स ने वीडियो में कहा- “उच्च अधिकारी सब बेचकर खा जाते हैं, पीएम मोदी जांच कराएं”

First Published on January 12, 2017 4:16 am