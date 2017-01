वहशत का परिदृश्य

बंगलुरु में जो हुआ उसका वीडियो देखने के बाद एकाएक वे लोग याद आ गए, जो मेट्रो और बसों में महिलाओं से सट कर खड़े हो जाते हैं। जब महिलाएं थोड़ी ऊंची आवाज में डपटती हैं तब ये अपना ज्ञान झाड़ते हुए कहने से नहीं कतराते कि आप इस कोच में क्या कर रही हैं, यह तो पुरुषों के लिए है, आप जाइए न महिला कोच में! बस बात खत्म! यही हाल सोशल मीडिया पर भी है। वहां आवारा भीड़ इतनी ज्यादा है और महिलाओं को ‘फ्रेंड रिक्वेस्ट’ ऐसे भेजती है मानो सब उन्हें जानते हों। इतना ही नहीं, ये उन्हें बेहूदा संदेश भेजने से भी नहीं कतराते। छेड़छाड़ हर जगह हो रही है। कहीं दिखती है, तो कहीं नहीं दिखती। बस उसे महसूस करती हैं महिलाएं। कुछ बोल जाती हैं, तो कुछ चुप रह कर सहती हैं या फिर अपने रास्ते और आने-जाने का समय बदल लेती हैं।

बंगलुरु की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा की बात एक बार फिर की जाएगी। इस पर बड़े-बड़े लेख भी छपेंगे, टीवी वाले अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे और इंटरनेट वाले अपने यूनिक विजिटर। कोई बताएगा कि उनका क्या किया जाए जो महिलाओं को हर बार रात में देर से न निकलने और ऐसी पोशाक पहनने का सुझाव देते हैं, जिसमें महिलाओं को देख कर मनचले सिरफिरे उन पर आंख तक नहीं टिकाएंगे? जिनके लिए महिलाएं महज ‘सेक्स डॉल’ हैं, जिन्हें अकेली पाकर वे उनके साथ किसी भी हद तक जाने का दम रखते हैं क्या उन्हें रात में कानून, फांसी और नेताओं से भी डर नहीं लगता?

’रामकिशोर, दिल्ली

First Published on January 9, 2017 12:46 am