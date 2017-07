उन्माद के विरुद्ध

ग्यारहवीं कक्षा के नाबालिग छात्र द्वारा एक इस्लामी चिह्न की बेअदबी इतनी भारी पड़ी कि उसके बाद ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई जो कानून-व्यवस्था को ढहा देने की हद तक चली गई, जबकि उस छात्र को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। भीड़ इससे भी नहीं मानी और उत्पात मचाती रही। इससे उसके इरादों पर बहुत अधिक शक की गुंजाइश नहीं बचती। भीड़ उस छात्र की गिरफ्तारी से भी कुछ अधिक चाहती थी। कानून और संविधान के दायरे में रह कर उससे अधिक दंड संभव नहीं था लिहाजा, भीड़ ने उस छात्र के हम-मजहब लोगों को आतंकित करना शुरू किया। एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह शर्मनाक बात थी।

यह घटना पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के राजनीति करने के तौर-तरीकों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। घटना जाहिर करती है कि हमारे देश की कुछ तथाकथित सेक्युलर मिजाज की पार्टियों ने वोट के लिए कैसे एक समुदाय विशेष को तुष्ट किया है, उसके भीतर के कट्टरपंथ को पाला-पोसा है और उसमें कानून-व्यवस्था और बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं के ऊपर होने का एहसास भरने का काम किया है। आज ममता बनर्जी और देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों के लिए यह कहना आसान है कि आगामी चुनावों को देखते हुए भाजपा वहां ध्रुवीकरण का कार्ड खेल रही है। मगर यह सच से कोसों दूर भागने जैसा होगा।

कानून और व्यवस्था पूरी तरह से राज्य के जिम्मे होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकतीं। उन्हें अपने पूर्ववर्ती ज्योति बसु से सीखना चाहिए कि जब सन 1984 में देश भर में सिखों के खिलाफ हिंसा हो रही थी तब कोलकाता के पचास हजार सिख पूरी तरह कैसे सुरक्षित रखे गए! उन्हें अपने नए सहयोगी लालू यादव को देखना चाहिए जिन्होंने 1989 भागलपुर दंगों के बाद सत्ता संभाली और पंद्रह साल तक सांप्रदायिकता के ज्वर को थामे रखा। वे चाहें तो अपने राजनीतिक विरोधी नरेंद्र मोदी से भी सीख सकती हैं जिनके मुख्यमंत्री बनते ही दंगे हुए मगर जब एक बार हालात काबू में आए तब फिर कभी बेकाबू नहीं हुए। आरोप-प्रत्यारोप की बजाय मुख्यमंत्री कानून का शासन कायम करें।

’अंकित दूबे, जेएनयू, नई दिल्ली

सुरक्षा में चूक

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर अंधाधुंध गोलियां बरसार्इं जिससे सात तीर्थयात्रियों की जान चली गई और एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इतना बड़ा आतंकी हमला होने के बाद उसे सुरक्षा में चूक के लिए चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। आतंकियों की इस कायराना हरकत से कई परिवारों ने अपनों को खो दिया और इस हमले ने उन्हें जिंदगी भर का दर्द दे दिया है। अब इस हमले की निंदा-भर्त्सना के बीच हमें नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का खतरा कश्मीर ही नहीं, हमारे आसपास तक पहुंच गया है और हमारी सतर्कता ही इससे बचाव का सुरक्षा कवच साबित हो सकती है। आज आतंकवाद पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसका सामना सभी लोगों और देशों को एकजुट होकर करना होगा।

’शालिनी नेगी, जैतपुर, बदरपुर, नई दिल्ली

