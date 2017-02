नाम के स्कूल

आज हमारी शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है। हम अपने स्कूलों के जरिए कैसे इंसान तैयार करना चाहते हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या हमारी शिक्षा रोजगारपरक है? लेकिन यह बुनियादी सवाल कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता और न ही कभी सरकार के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बन पाता है। आज विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान तक सीमित होते जा रहे है। सर्वशिक्षा अभियान को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्यों के साथ शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया था। यह मौलिक अधिकार छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापुर्ण शिक्षा की बात करता है। लेकिन अधिकतर राज्यों में इसे सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो देश में अभी अस्सी लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। लेकिन गैरसरकारी आंकड़ों में इससे तीन गुना तक संख्या बताई जाती है। स्वच्छ पेयजल और शौचालय के अभाव में बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते। खासतौर पर लड़कियां इस कारण पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात दयनीय तस्वीर बयान करता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में शिक्षा के अधिकार कानून को पूरी तरह लागू करने के लिए दस लाख नए शिक्षकों की जरूरत होगी। बच्चों और शिक्षकों के अनुपात को बेहतर किए बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करना बेमानी है। बच्चों के बढ़ते नामांकन पर भले ही सरकार गौरवान्वित महसूस करती हो, लेकिन नामांकन के बावजूद कक्षा में बच्चों की निरंतर अनुपस्थिति और स्कूल छोड़ने की उच्च दर सरकारी दावों की कलई खोलने के लिए काफी है।

यों शिक्षा का महत्त्व ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान है। लेकिन ग्रामीण संदर्भ में शिक्षा की उपादेयता इस दृष्टि से ज्यादा है कि आज भी देश की दो-तिहाई आबादी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है। शहरों और गांवों के बीच शैक्षणिक क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो गया है। शहरों में अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की भरमार है, लेकिन गांवों में आज भी हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रही है। गांव से पढ़ाई-लिखाई कर जब युवा शहर के प्रतियोगी माहौल की ओर रुख करता है तो अपने आप को ठगा-सा महसूस करता है। प्राथमिक शिक्षा के सामने एक बड़ी चुनौती विद्यार्थी अधिगम (सीख) का है। एजुकेशन रिपोर्ट फाउंड के मुताबिक कक्षा तीन के 76.4 फीसदी और कक्षा पांच के लगभग 52 फीसदी बच्चे कक्षा दो की पाठ्य-सामग्री नहीं पढ़ पाते हैं।

प्राथमिक शिक्षा में दो मुख्य बातों पर जोर दिए जाने की जरूरत है। पहला, विद्यालय में प्रवेश लेने वाले बच्चों को कक्षा दो से तीन पास करने तक बुनियादी बातें सीखने के लिए तैयार कर लिया जाना चाहिए। दूसरा, कक्षा तीन से कक्षा आठ के बीच पिछड़ने वाले बच्चों को अलग स्तर पर सीखने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

आज भी शिक्षा के संदर्भ में लड़कियों और लड़कों के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। निरक्षर महिलाओं की संख्या बीस करोड़ हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है। सामाजिक कुरीतियों की वजह से भी बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ता है। यह हमारे समाज और सरकारों को समझना होगा कि महिलाओं को शिक्षित किए बगैर सशक्त, स्वावलंबी और आत्मविश्वासी नहीं बनाया जा सकता।

’कैलाश मांजु बिश्नोई, मुखर्जीनगर, दिल्ली

First Published on February 16, 2017 5:29 am