संविधान के मुताबिक

भारतीय संविधान धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगने का निषेध करता है जबकि कई नेता धर्म और जाति के आधार पर ही राजनीति करते हैं। नेताओं को स्वयं इस मामले में सावधान रहना चाहिए लेकिन अफसोस कि सत्तर वर्ष बाद भी यह सब कोर्ट को कहना पड़ रहा है। धार्मिक या जातीय संगठनों या धार्मिक स्थलों को बढ़ावा देने या किसी धर्म अथवा जातीय समुदाय विशेष की संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकारी खजाने से मदद नहीं की जा सकती, लेकिन इसका भी केंद्र या राज्य सरकारें खुला उल्लंघन करती हैं। कई मुख्यमंत्री अपनी सजातीय सभाओं को सरकारी अनुदान देकर संविधान की भावना की अनदेखी करते हैं।

कई सरकारी संस्थानों में धर्म विशेष के प्रतीक चिह्न स्थापित किए जा रहे हैं और कई सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी धर्म के आधार पर देवी-देवताओं व अन्य प्रतीकों के छोटे-मोटे भवन बनाए जा रहे हैं। सरकारों को इस तरह संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण रोकना होगा, नहीं तो हर धर्म और जाति के लोग चाहेंगे कि उनके देवताओं के भवन भी सरकारी संस्थाओं में बनाए जाएं और उन सबकी जातीय परिषदों को भी सरकारी अनुदान मिले। कानून की सर्वोच्चता सब पर समान रूप से लागू हो। किसी भी अन्य आधार पर कानून की समानता प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

’पीसी विश्वकर्मा, नगरोटा सूरीयां, कांगड़ा

First Published on January 10, 2017 3:17 am