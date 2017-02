चौपाल: बड़ी सफलता, ठगी का खेल

बड़ी सफलता

वित्तमंत्री के बजट भाषण से जानकारी मिली कि पिछले लगभग ढाई साल के दौरान देश में तीन करोड़ शौचालय बने। इस कारण 480 शहर और एक लाख तीस हजार गांव खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो गए। यह बड़ी सफलता है। आगे भी इस अभियान को इसी गति से चलाया जाना चाहिए ताकि पूरे देश में खुले में शौच जाना बंद हो सके। विदेशी इस बात को लेकर हमेशा भारत का मजाक उड़ाते रहे हैं। सुबह-सुबह रेल पटरियों के आसपास लोगों को नित्यकर्म से निवृत्त होते देखना हमारे यहां राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सबब होता है। खुले में शौच के कारण न सिर्फ बीमारियां फैलती हैं, बल्कि महिलाएं भी असुविधा और संकोच महसूस करती हैं।

’प्रशांत शर्मा, मेरठ

ठगी का खेल

नोएडा में ठगी के खेल में लिप्त ‘सोशल ट्रेड’ नामक कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। इस कंपनी पर आरोप है कि यह लोगों को जल्दी धनवान बनने का लालच देकर उनसे मोटी रकम वसूलती थी। खैर, कंपनी के कर्ताधर्ता पकड़े जा चुके हैं और पुलिस इस जालसाजी में लिप्त तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

हैरानी इस बात की है कि ठगी के इस खेल में लगभग सात लाख लोग अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इससे हमारे समाज, खासकर युवा वर्ग की बिना कुछ करे अमीर बनने की मानसिकता सामने आती है। आज का युवा जल्द से जल्द अमीर होने की चाहत में कुछ भी करने को तैयार है। इतना ही नहीं, अफसोस की बात तो यह है कि सब कुछ सामने आने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग इस कंपनी के समर्थन में उतर आए हैं। मतलब, एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी! आखिर हम किस तरह का समाज चाह रहे हैं? हमारे युवा वर्ग की मानसिकता में यह अकर्मण्यता कहां से पैदा हुई, इस पर विचार होना चाहिए।

’कन्हैया लाल, नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को दी चेतावनी; सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर होगी कार्रवाई

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 8, 2017 5:40 am