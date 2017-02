चौपालः इसरो की छलांग

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों ने एक साथ 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता की पूरी दुनिया में धाक जमा दी है। विश्व में पहली बार किसी देश ने एक साथ 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है। इससे पहले सबसे ज्यादा 37 उपग्रह एक साथ छोड़ने का रिकार्ड रूस के नाम था। उसके बाद अमेरिकी एजेंसी नासा का नंबर आता है जिसने एक साथ 29 उपग्रह एक साथ छोड़े थे। पिछले वर्ष जून में एक साथ 20 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके भारत ने दुनिया को यह बता दिया था कि इक्कीसवीं सदी हमारी है।

इस प्रक्षेपण में 104 उपग्रहों में से 96 उपग्रह अमेरिका के, 3 भारतीय, पांच क्रमश: इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, और संयुक्त अरब अमीरात के हैं। प्रक्षेपण के 30 मिनट के अंदर ही सभी 104 उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो गए। पीएसएलवी ने भारत के काटरेसैट-2 शृंखला के पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और अन्य नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। भारतीय नैनो-सेटेलाइट आईएनएस-1ए और आईएनएस-1बी को पीएसएलवी पर बड़े उपग्रहों का साथ देने के लिए विकसित किया गया है। आज दुनिया का हर देश हमारे पीएसएलवी के सहारे अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भेजना चाहता है क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ता प्रक्षेपण हम ही कर सकते हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा ने जो रॉकेट 67 करोड़ डॉलर में भेजा था उसे इसरो ने सिर्फ सात करोड़ डॉलर में प्रक्षेपित कर दिया। हमारा सैटेलाइट्स का कमर्शियल प्रक्षेपण दुनिया में सबसे सस्ता है, पीएसएलवी से प्रक्षेपण का खर्च 100 करोड़ रुपए है। भारत के जरिए सैटेलाइट्स प्रक्षेपण अमेरिका, चीन, जापान और यूरोप को अन्य देशों की तुलना में करीब 66 गुना सस्ता पड़ता है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ ही वैश्वीकरण की भी सफलता है इसे प्रौद्योगिकी के देसी विकास के सकारात्मक पहलू के तौर पर लिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि केंद्रीय बजट में सरकार ने इसरो को 23 प्रतिशत राशि का अधिक आवंटन किया है। एंट्रिक्स ने इन सैटेलाइट्स के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि तट की थी जिससे इसरो को 100 करोड़ रुपए का मुनाफा भी हुआ है। बुधवार को मिली सफलता ने यह साबित कर दिया है कि यह मुनाफे का सौदा है जिससे न केवल कमाई होगी बल्कि भारत का नाम भी रोशन होगा।

