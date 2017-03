चौपाल: हार की सीख, नतीजों का सबक

दरअसल, हम सब सिर्फ जीतना चाहते हैं, हारना नहीं। लेकिन जीतने के लिए हारना भी जरूरी होता है। हार हमें सीखने का, और बेहतर करने का मौका देती है। नए कप्तान विराट कोहली लगातार फार्म में थे तो बाकी के बल्लेबाज भी उनके कंधे पर बल्ला रख कर भांज लेते थे। अब जबकि कोहली दोनों पारियों में फेल रहे तो हार का सारा ठीकरा भी उन्हीं के सिर फूटा है। अचानक क्या हो गया कि टीम में सबको खामियां दिखने लगीं जो अब तक 19 टैस्ट में अजेय रहते नहीं दिखीं? तब हम बड़े इत्मीनान से जीत का स्वाद चखने में लगे थे। फिर कोहली एंड टीम ने हमें जीत का ऐसा आदी बना दिया कि एक हार को नहीं पचा पाए। इस हार के बाद क्रिकेट के जानकार मौजूदा खिलाड़ियों की तकनीक पर भी सवाल उठाने लगे हैं।

दौरा शुरू होने से पहले ही आस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान रिंकी पोंटिंग ने कहा था- कोहली वनडे में बेस्ट हैं, लेकिन टैस्ट में उन्हें खुद को स्थापित करने में समय लगेगा। धोनी के क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कप्तानी छोड़ने के बाद कोहली के कंधे पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया है। ऐसे में उनके खेल में अंतर आना स्वाभाविक है। हालांकि इससे पहले उनके खेल में कुछ बदलाव नहीं था। लेकिन इस हार के बाद प्रशंसकों ने जिस तरह सोशल मीडिया पर उनकी खिंचाई की है, उससे कोहली के खेल में भविष्य में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कप्तानी संभालने से पहले धोनी की गिनती दुनिया के नंबर वन ‘फिनीशर’ में होती थी। उस दौर में प्रशंसक भी कहने लगे थे कि मैन आॅफ द मैच किसी भी टीम का हो, विजयी रन धोनी ही बनाएंगे। कोहली में भी ऐसी क्षमता है। लेकिन कड़े फैसले लेने के संबंध में उन्हें धोनी से सीखने की जरूरत है। टैस्ट सीरिज के बाद कोहली के सामने एकदिवसीय में ऐसी टीम तैयार करने की चुनौती होगी जो 2019 के विश्वकप में अन्य टीमों के लिए चुनौती बन कर उभरे और भारत को एक और चमचमाता पदक दिला सके।

मोहम्मद तौहिद आलम, नई दिल्ली

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में शिवसेना पहले और भाजपा और दूसरे स्थान पर रही। शिवसेना के लिए ये नतीजे चौंकाने वाले हैं। भले ही मुंबई में वह पहले स्थान पर आई लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे जो कड़ी टक्कर दी वह काबिले तारीफ है। शिवसेना अब एक ऐसी पार्टी बन गई है जिसके कोई सिद्धांत नहीं रह गए हैं। हिंदुत्व का नारा लगाती इस पार्टी को हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं रहा। असल बात तो यह है कि शिवसेना ने अपनी जड़ें काट कर अपने शासन के वटवृक्ष को खुद कमजोर बना दिया है। बीएमसी चुनाव में मारवाड़ी, गुजराती और जैनियों के दबदबे वाले क्षेत्रों में सौ फीसद सीटें भाजपा ने जीती हैं।

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को दरकिनार कर रखा है। पिछले साल जैनों के त्योहार पर्युषण पर जब सरकार ने कत्लखाने बंद रखने का आदेश दिया तो शिवसेना ने मंदिरों और जिनालयों के सामने मांस की दुकानें लगार्इं। महाराष्ट्र और मुंबई का विकास कोई शिवसेना की बदौलत नहीं हुआ बल्कि हर समुदाय-समाज ने उसमें योगदान दिया है। समय आ गया है कि शिवसेना एक बार आत्मचिंतन करे। भाजपा की उपलब्धि उस उनके लिए एक सबक है।

शिल्पा जैन सुराना, वारंगल, तेलंगाना

First Published on March 7, 2017 6:40 am