जनसत्ता चौपाल : किसके लिए

किसके लिए?

देश में रोज तीन हजार बच्चे बिना खाने के मर रहे हैं और हम कैशलैस के मुद्दे में लगे हुए हैं। हमारा देश मानव सूचकांक में एक सौ तीसवें पायदान पर है। आज भी यहां लोग भूख के मारे मरते हैं, देश के अन्नदाता के सामने आत्महत्या की नौबत है, विकास के नाम पर शौचालय बनवाए जाते हैं, हम आज भी इस बात में फंसे हुए हैं कि क्या नाम रखना चाहिए क्या नहीं, ऐसी स्थिति में क्या हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम किस देश को कैशलैस बनाने के दावे कर रहे हैं? हम क्यों अपने आपसे झूठ बोलते हैं कि हम विकास कर रहे हैं और अब हमें कैशलेस हो जाना चाहिए! जरा सोच कर देखिए कि विकास कहां हुआ है। नौकरी कितने लोगों को मिली? क्या खाना मिला उस इंसान को जो रोज भूखा सोने पर मजबूर है? क्या उसे घर मिला जो रोज सड़क किनारे सोता है? जो मजदूर रोज कमाता है, वह एक दिन कमाए और दूसरे दिन बैंक की लाइन में लगे, क्या हम उसके एक दिन के खाने का खर्चा देंगे? क्या इसी हालत में हम कैशलेस बनने के दावे कर रहे हैं?

यह भी देखना चाहिए कि हमारे आसपास की दुनिया में कौन-सा देश पूर्ण रूप से कैशलेस है। हमारे देश में महज सत्ताईस फीसद लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है और इसमें भी इंटरनेट की जो स्पीड है, वह देखने के बाद कैशलेस होने के दावे पर हंसी आती है। मान लिया जाए कि कुछ लोग कैशलेस हो भी गए तो क्या सब कुछ बदल जाएगा? जिन्हें पढ़ना-लिखना नहीं आता या हमारे देश में भारतीय नियम के अनुसार जिन लोगों हस्ताक्षर करने वालों को भी शिक्षित गिन लिया जाता है, उनकी जगह कहां होगी! पढ़ने-लिखने का मतलब केवल नाम लिखना नहीं होता है। लोगों के बीच जागरूकता के साथ इंटरनेट का ज्ञान हो और भारत में व्यापक आॅनलाइन धोखाधड़ी से बचने की चेतना हो, क्या सबसे पहले हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऐसी कई बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों को नहीं मिल पा रही है और हम कैशलेस समाज की बात कर रहे हैं।

सवाल है कि आखिर नोटबंदी का मुद्दा उठा क्यों? सरकार जो बता रही है, क्या वही सच है या फिर उसके अलावा भी कुछ सच है? दरअसल, देश के बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा था। यह साधारण लोग नहीं, बल्कि देश के कुछ पूंजीपति बढ़ा रहे थे। उनकी गलतियों को छिपाने के लिए यह सब किया गया। लेकिन फिर कैशलेस का मुद्दा क्यों उठा? देश में जब नोटबंदी की घोषणा हुई तब कहीं यह शब्द नहीं था। तो क्या नोटबंदी कैशलेस के लिए हुई या बात कुछ और है? कैशलेस के नारे से सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है, यह सोचने की बात है। कम से कम साधारण लोगों को तो नहीं ही हो रहा है।

चंदा, दिल्ली विवि, दिल्ली

नाकामी के परदे

नोटबंदी और छापेमारी, दो अलग कार्रवाई है। इनको जोड़कर पेश करना विफलता को ढंकने का ही प्रयास है। यह कार्रवाई निरंतर और निष्पक्ष तरीके से जारी रहनी चाहिए और संबंधित एजेंसियों की निष्क्रियताओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। गलत समय के चयन, दो हजार का नोट जारी करने, छिद्रों का आकलन न करने, तकनीकी बारीकियों का ध्यान न रखने और बगैर तैयारी के लागू करने से तकरीबन पांच प्रतिशत कालेधन पर नियंत्रण की यह योजना निरर्थक सिद्ध होती लग रही है। नोटबंदी की विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए पूरा फोकस ‘कैशलेस’ की ओर कर दिया गया है और आयोजन प्रबंधक (इवेंट मैनेजर) इसमें जुट गए हैं। एक बार फिर जल्दीबाजी की गलती दोहराई जा रही है।

नकदीविहीन अर्थव्यवस्था को थोपने के पहले देश को समझने की जरूरत है। दो दिन पहले एक अतिथि के साथ भोजन के बाद मेरे मित्र ने कार्ड से भुगतान किया, जिसका संदेश भी उसके मोबाइल पर आया। लेकिन होटल को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और उसे नकद भुगतान भी करना पड़ा। हमारे प्रश्न पर होटल वाले ने कहा कि चौबीस घंटे बाद अगर आपको पैसा लौटाए जाने का संदेश नहीं आए तो आप बैंक से स्टेटमेंट की कॉपी लेकर दिखाएं और पैसे वापस ले लें।

यह स्थिति आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले केंद्र की है, जबकि देश की तीस प्रतिशत आबादी निरक्षर है, जो सत्तर प्रतिशत साक्षर हैं, उनमें से कितने शिक्षित हैं और कितने सिर्फ हस्ताक्षरकर्ता? देश की पचास प्रतिशत आबादी के बैंक खाते नहीं हैं। देश की पैंसठ प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है और बैंक तक उसकी पहुंच सुगम नहीं है, बिजली निर्बाध उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। जहां उपलब्ध है, वहां निर्बाध नहीं है। साइबर अपराधों के खौफ से शिक्षित भी इसके उपयोग से बचना चाहते हैं। कैशलेस या लैसकेश की व्यवस्था लॉटरी के प्रलोभन से सफल नहीं हो पाएगी, जरूरी आधारभूत तैयारियों, साइबर अपराध सतर्कता-तंत्र और उसके प्रति उपयोगकर्ता के विश्वास से सफल हो सकेगी।

सुरेश उपाध्याय, इंदौर, मप्र

बेरोजगारी का विकास

पिछले दिनों ‘लेबर ब्यूरो’ द्वारा जारी नई रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी पिछले पांच वर्षों के शिखर पर है। बेरोजगारी की दर 2011 में 3.8 फीसदी, 2013 में 4.9 फीसदी रही थी, जो 2015-16 में बढ़ कर 7.3 फीसदी पर पहुंच गई है। रोजगार-प्राप्त लोगों में से भी एक-तिहाई को पूरे वर्ष काम नहीं मिलता, जबकि कुल परिवारों में से अड़सठ फीसदी परिवारों की आमदनी दस हजार रुपए महीने से भी कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालत और भी खराब है, जहां बयालीस फीसद से ज्यादा लोगों को साल के पूरे बारह महीने काम नहीं मिलता। यानी उनके साल के काफी दिन बेरोजगारी में ही गुजरते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सतहत्तर फीसदी परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय दस हजार रुपए से कम हैं।

ये हैं वे असली और बदशक्ल सच्चाइयां, जिन्हें छिपाने के लिए ही तमाम तरह के फालतू मुद्दे उभारे जाते हैं। एक तरफ तो विकास की सात से आठ फीसदी की रफ्तार को छूने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले ढाई वर्षों के दौरान देश के शीर्ष दस प्रतिशत अमीरों का कुल संपत्ति में हिस्सा अड़तालीस प्रतिशत से बढ़ कर अट्ठावन प्रतिशत हो गया है। स्पष्ट है कि देश में रोजगारविहीन विकास हो रहा है और यह केवल चंद लोगों या बहुत छोटे तबके को ही फायदा पहुंचा रहा है।

मोदी सरकार हरेक वर्ष दो करोड़ रोजगार देने के जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी, उस वादे को पूरा करने में वह बुरी तरह से विफल हुई है। इसलिए हम सबको अब एक स्वर में सरकार की जारी आर्थिक नीतियों का विरोध और आम जन हितैषी आर्थिक नीतियों को लागू करवाने के लिये आवाज उठानी चाहिए।

मुरारी त्रिपाठी, कानपुर

First Published on December 30, 2016 3:41 am