जीएसटी की राह

आखिरकार सत्रह वर्षों के लंबे इंतजार के बाद वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी देश भर में लागू हो गया। तीस जून की आधी रात को घंटा बजा कर जीएसटी लागू होने की घोषणा की गई और विरोधी मुंह ताकते रह गए। अब सीधा सवाल यह उठ रहा है कि इस नई कर प्रणाली से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा या नुकसान। असल में अभी फायदे या नुकसान वाला सवाल ही वाजिब नहीं है। परिणाम आने से पहले न तो जीएसटी के लिए पीठ थपथपा लेना ठीक है और न ही उसे विफल करार देना। बजाय इसके, जीएसटी के कारण होने वाली सहूलियतों और परेशानियों के बारे में सवाल किया जा सकता है, या फिर सवाल यह हो सकता है कि इससे बदलेगा क्या!

जीएसटी से होने वाले सकारात्मक बदलावों की बात करें तो सबसे पहले ‘एक देश एक कर’ की बात दिमाग में आती है। इसमें दो राय नहीं कि यह विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा। देश के अंदर भी व्यापारियों को पूरे भारत में अपने उत्पाद बेचने के लिए अब एक बाजार मिलेगा। उपभोक्ताओं के लिए भी एक वस्तु की कीमत देश के किसी भी हिस्से में एकसमान रहेगी। चूंकि जीएसटी, वस्तु के आखिरी गंतव्य पर देना है, इसलिए उत्पादक भी बार-बार कई प्रकार के कर देने के झंझट से बचेंगे। एक ही बार कर देने की वजह से अलग-अलग स्तर पर कर चोरी की गुंजाइश भी कम हो जाती है।

जीएसटी के तहत कर-दरों की अलग-अलग श्रेणियों के कारण रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली कई वस्तुएं सस्ती होंगी। इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। रहा सवाल जीएसटी से होने वाली परेशानियों का, तो यह बात सही है कि सरकार को इसके लिए तैयारी थोड़ी और पुख्ता रखनी चाहिए थी। हमारा आर्थिक वर्ष शुरू हुआ एक अप्रैल से और जीएसटी लागू हुआ एक जुलाई से। यानी तीन महीने बाजार में पुरानी कर प्रणाली का पालन किया गया और एक जुलाई से रातों-रात लोगों को नई कर प्रणाली में प्रवेश करना पड़ा। जाहिर है, पहले दिन ही व्यापारी असमंजस और हड़बड़ाहट में दिखे। प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी के कारण अगले दिन तो व्यापारियों का काम ही ठप-सा हो गया। जरूरत थी कि जब तक जागरूकता और प्रशिक्षण अभियान विस्तार न ले ले, तब तक जीएसटी लागू करने के लिए इंतजार किया जाए।

कुछ दुकानदारों को तो नई कर प्रणाली से सामान बेचने के लिए बाकायदा एक जानकार नियुक्त करना पड़ रहा है। इससे उन पर अतिरिक्त खर्च का भार पड़ रहा है। वहीं कुछ सामान उच्च दर श्रेणी के अंदर आ जाने से महंगे भी हुए हैं। इसी तरह सेवाएं भी महंगी हो गई हैं। हालांकि पूरी अर्थव्यवस्था पर जीएसटी के प्रभाव की भविष्यवाणी करना अभी जल्दबाजी होगी। जिन्हें इससे लाभ हो रहा है फिलहाल उन्हें भी किसी तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही, जिन लोगों को इसकी जटिलता के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है, उन्हें भी तसल्ली से इसे समझने की कोशिश करनी होगी। जीएसटी का लागू होना ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन यह कदम कितना क्रांतिकारी साबित होने वाला है, यह तो आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा।

’आकांक्षा शर्मा, नई दिल्ली

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 5:23 am