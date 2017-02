लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए। (PTI Photo by Nand Kumar/22 Jan, 2017)

हम सब आज रोगी हैं। हमें मुफ्त की बीमारी लग गई है। अब हम मुद््दों पर चुनाव नहीं लड़ते, बस मुफ्त पर लड़ते हैं कि कौन कितना मुफ्त में देगा! कोई पंद्रह लाख रुपए देता है, कोई लैपटॉप, कोई स्मार्टफोन; क्या जनता को यही चाहिए? अगर ऐसा है तो साफ और अच्छी राजनीति की कल्पना छोड़ दे जनता। हम आज यह नहीं देखते कि पार्टी वादा क्या कर रही है, बस यह देखते हैं कि कौन-सी पार्टी सबसे ज्यादा फ्री दे रही है। नोट के बदले वोट गलत है, लेकिन चुनाव में ऐसे वादे करना कहां तक सही है?

नोट के बदले वोट में आपको पैसे पहले मिल जाते हैं और वादे के बदले में वोट का फायदा जीतने के बाद मिलता है। दोनों ही सूरत में जनता का वोट तो बिका ही है, और आप गर्व करते हैं आपने नोट के बदले वोट नहीं दिया। हंसी आती है ऐसे बेवकूफी भरे गर्व पर। अब पार्टियां जनता की इसी बेवकूफी का अच्छे से फायदा उठा रही हैं। वे जनता को भिखारी बना रही हैं और जनता भिखारी बन रही है खुशी-खुशी। हमारे देश में भिखारी को भीख देना कानूनन अपराध है लेकिन लोगों को मुफ्त का लालच देकर उन्हें भिखारी बनाना एक कल्याणकारी योजना! क्या यह सहीहै? भिखारी नहीं बनना, तो जनता पार्टियों को मुद््दों पर खींच कर लाए, मुफ्त पर नहीं।

’अभय, जामिया, नई दिल्ली

First Published on February 6, 2017 6:02 am