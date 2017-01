लूट का कारोबार

कभी-कभी लगता है कि हमारे हुक्मरान की संवेदना पूरी तरह मर चुकी है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे रहनुमा इतने अगंभीर और असंवेदनशील वक्तव्य सिर्फ इसलिए नहीं देते कि अपनी सरकार का बचाव करना उनकी मजबूरी है! पिछले वर्ष भाजपा के एक संसद ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या को फैशन बता डाला और अब हद तो तब हो गई, जब मध्यप्रदेश में एक किसान दिनेश चांदोर ने पिछले तीन वर्षों से फसल के खराब होने और अपने ऊपर चौदह लाख से अधिक का कर्ज होने की वजह से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली, तो सत्तारूढ़ भाजपा के ही नेता सांसद नंदकिशोर चौहान ने आत्महत्या के इन कारणों को मानने से इनकार कर दिया! यह वही सरकार है जो खुद को किसान हितैषी बताते नहीं अघाती।

दूसरी घटना छत्तीसगढ़ के बस्तर की है, जहां एक गरीब को अपने नवजात बेटे की लाश झोले में ढोने पर मजबूर होना पड़ा। तीसरी घटना ओड़ीशा की है, जहां आदिवासी दाना माझी को अपनी पत्नी की लाश कंधे पर ढोना पड़ा। ओड़िशा में ही एक पिता ने बेटी की लाश को कंधे पर रख कर पंद्रह किलोमीटर का सफर तय किया। इसके बरक्स विडंबना है कि हम डिजिटल होने के ख्वाब देख रहे हैं।

’बृजेश कुमार यादव, ग्राम बड़गावां, चंदौली

First Published on January 9, 2017 12:56 am