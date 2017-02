अपेक्षाओं का बजट

वित्तमंत्री अरुण जेटली के वर्ष 2017-18 के लिए प्रस्तुत बजट की बाह्य भिन्नता अभी तक के बजटों से यह है कि इसे फरवरी के अंतिम के बजाय पहले दिन पेश किया गया है, इसमें रेल और आम बजट का विलय है और योजना व्यय व गैर योजना व्यय को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस साल भी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देते हुए पांच वर्ष में कृषि आय दोगुना करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्तमंत्री ने पांच हजार करोड़ रुपए सूक्ष्म सिंचाई निधि, नौ हजार करोड़ रुपए फसल बीमा, दस लाख करोड रुपए कृषि ऋण का लक्ष्य, नौ सौ करोड़ रुपए प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं को कोर बैंकिग से जोड़ने के लिए, तीन साल में आठ हजार करोड रुपए दुग्ध प्रसंस्करण विकास निधि सहित कुल 187223 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि, ग्रामीण और संबद्ध क्षेत्र के लिए करके पुरानी लीक पर चलने का ही काम किया है। कृषि लागत कम करने और उपज के वाजिब दाम मिलने के लिए कोई कदम वित्तमंत्री ने नहीं उठाया है।

रेल सुरक्षा के लिए एक लाख करोड रुपए का रेल सुरक्षा कोष, सफाई के लिए सभी कोचों में बायो टायलेट, एसएमएस आधारित क्लीन माइ कोच, 2020 तक ब्राडगेज पर सभी मानवरहित क्रासिंग समाप्त करने के लक्ष्य स्वागत योग्य हैं तो संसाधनों की तंगी के बीच 25 स्टेशनों के पुनर्विकास का प्रावधान संसाधनों का दुरुपयोग ही माना जाना चाहिए। रेल के विकास के लिए 131000 करोड रुपए की कुल पूंजी का प्रावधान और अपने व अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने का अर्थ छुपे तौर पर रेल का निजीकरण का प्रयास ही है। भीम एप को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं, आइआरसीटीसी के ई टिकिट पर सर्विस टैक्स की छूट, रक्षा पेंशनरों के लिए वेब आधारित पेंशन वितरण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं को कोर बैंकिग से जोड़ना, लेसकैश को प्रोत्साहन सरकार की डिजिटलीकरण की प्राथमिकता को दर्शाते हैं लेकिन इस संदर्भ में जनशिक्षण, सतर्कता व साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए कोई प्रावधान दिखाई नहीं देते हैं।

महिला और बाल कल्याण के लिए 184632 करोड रुपए के प्रावधान तथा आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिला शक्ति केंद्र के लिए 500 करोड रुपए के प्रावधान भी सराहनीय हैं। बासल-3 के मानकों के अनुरूप पूंजी प्रावधान के लिए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए मात्र दस हजार करोड रुपए के प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों पर वसूली योग्य ब्याज पर कर वसूली में राहत दी गई है पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को खोखला करने वाली अनुत्पादक आस्तियों की वसूली के लिए कोई कठोर नियम, कानून व प्रतिबद्धता वित्तमंत्री ने नहीं दिखाई है।

बेरोजगारी आज एक बड़ी चुनौती है और नोटबंदी ने उसे और विकराल कर दिया है। इसे हल करने के लिए कोई प्रभावी पहल बजट में दिखाई नहीं देती है अलबत्ता प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार 600 जिलों तक करने का एक छोटा-सा परोक्ष कदम उठाया गया है। आयकर सीमा में नहीं आने वाले करोड़ों गरीबों को नोटबंदी की परेशानियों के लिए कोई राहत पेकेज नहीं दिया गया है। चुनाव सुधार की दिशा में राजनीतिक दलों के चंदों में पारदर्शिता लाने के लिए नकद चंदे की सीमा बीस हजार से घटा कर दो हजार रुपए करने, इससे अधिक राशि का भुगतान चेक या डिजिटल तरीके से करने व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इलेक्टोरल बांड जारी करने के प्रावधान इस बजट की उल्लेखनीय विशेषता है।सतही तौर पर यह बजट कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के हित में दिखाई देता है पर इस क्षेत्र की जड़ों को मजबूत करता नहीं दिखाई देता। महंगाई और बेरोजगारी पर नियंत्रण तथा सबको समान और वहनीय शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ठोस और पर्याप्त प्रयास भी इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं।

’सुरेश उपाध्याय, गीता नगर, इंदौर

First Published on February 2, 2017 6:01 am