चौपालः बदलाव या मजाक

(File Photo of Bank)

नोटबंदी की घोषणा शायद विश्व इतिहास में दर्ज हो जाए, लेकिन बीते करीब डेढ़ महीने में साठ बार से ज्यादा नियमों में बदलाव के चलते। जनता तो पचास दिन बाद ही सवाल करेगी, पर ये नियम भी विश्व इतिहास में दर्ज होने लायक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब भी इसके लिए ही याद किए जाएंगे। इधर घोटाले पर भी खूब बहस हो रही है, पर भारतीय न्याय विधि ने अब तक किसी भी घोटाले पर अंतिम निर्णय नहीं दे पाई है। सीबीआइ नामक संस्था तो बधाई का पात्र है कि नेहरू युग से आज तक किसी भी नेता को सजा-ए-मौत नहीं होने दिया। कांग्रेस ने घोटाला किया, मामला दर्ज हुआ, भाजपा को बहुमत मिला, सरकार बनी, पर किसी भी कांग्रेसी नेता की संपत्ति जब्त नहीं हुई। शारदा, नारदा, व्यापमं आदि के सभी केश दफादारी में बंद हैं। आखिर चुनाव जीतने के लिए ही क्या यह सब उजागर होते हैं।

सुना कि बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से नोटबंदी के चलते आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन एक भी बैंक कर्मचारी को कारावास की सजा नहीं हुई। आखिर मामला क्या है? जहां आम जनता को अपना पैसा बैंक से निकालने में हालत खराब हो रही है, वहीं अफसरों, नेताओं के घर पर छापामारी करने से करोड़ों की संख्या में नए नोट मिल रहे। यह भी एक तरह का घोटाला ही है। सरकार इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रही।

यह सवाल मैं एक आम नागरीक होने के नाते कर रहा हूं। आखिर आपको इतने सालों बाद बहुमत मिला, आप सरकार में हैं, आपका निर्णय देशहित में है तो ये सब कैसे हो रहा? आपने काला धन को सफेद करने का जो नियम दिया, वह आम जनता के मन में सरकार के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाता नजर आ रहा। नियम बदलने में तो आपकी सरकार,मंत्रिमंडल पूरी तरह से मजाक ही बन गई। आपके बयान, आपके वित्तमंत्री का बयान और आरबीआइ के गवर्नर का बयान तीन तरह से आते हैं। यह एक भ्रम पैदा करता है। आपको नेहरू जी के समय बना आयकर अधिनियम जो राजनीतिक पार्टी पर लागू नहीं है, उसे बदलना चाहिए। पर आपने नहीं बदला। पार्टी का चंदा ही सबसे अधिक काला धन का स्रोत है। आपने उस पर विचार क्यों नहीं किया?

आखिर जगहंसाई और मजाक से आम जनता को क्या मिलेगा? आपके सार्थक निर्णय भी बेकार साबित होंगे। यह नियम-बदलू नीति जनता के मन में आपके प्रति नकारात्मक सोच पैदा करेगी।

’रणजीत सिन्हा, पश्चिम मिदनापुर, बंगाल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 24, 2016 2:31 am