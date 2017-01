आज जब चारों ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है ऐसे में अवैध वसूली एक बड़े धंधे के रूप में सामने आ रही है। जिस पर न तो कोई सरकार कुछ बोलती है और न ही राजनेता। आज राजधानी के बाहरी इलाकों और समीपवर्ती राज्यों में यह धंधा जोरों से फल-फूल रहा है जिसके चलते आएदिन मारपीट और ट्रैफिक-जाम जैसी घटनाएं सामने आती हैं। ये लोग सड़क किनारे गाड़ियों की पार्किंग करा कर कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। अब इनकी पहुंच राष्ट्रीय राजमार्गों तक भी होती जा रही है।

दो वर्ष पूर्व तक राजधानी में भवन-निर्माण के नाम पर की जाने वाली अवैध वसूली भी किसी से छिपी नहीं है। हैरानी की बात है कि वसूली के इस खेल में पुलिस-प्रशासन भी अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी निभाता है। यही कारण है कि इस धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। सरकार को यह अवैध वसूली तुरंत रोकनी चाहिए।

’कन्हैया जादौन, जामिया, नई दिल्ली

First Published on January 11, 2017 3:54 am