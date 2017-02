विरासत के विरुद्ध

जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल कर आरक्षण मांगने वाले नेता चौधरी चरणसिंह को पूरी तरह भूल गए हैं। पिछड़े वर्गों के लिए बने मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आई थी। उसने जाटों को पिछड़ी जातियों में शुमार नहीं किया था। इस बात से गुस्सा कुछ जाट नेता चरणसिंह से मिलने दिल्ली गए थे। चौधरी साहब ने उन्हें जम कर फटकारा। वे बोले- खुद को पिछड़ा कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए; जाट एक सम्मानित समाज है; पिछड़ा बनकर अपना सम्मान मत गवाओ! वे नेता शर्मिंदगी महसूस करते हुए वापस लौटे थे। लेकिन चौधरी साहब के नाम पर राजनीति करने वाले चंद जाट नेता कुछ दशकों से फिर आरक्षण राग अलापने लगे हैं।

यह चरणसिंहजी की विरासत के खिलाफ है। किसी भी पिछड़ा वर्ग आयोग ने आज तक जाटों को पिछड़ा नहीं माना। केवल एक आयोग ने राजस्थान के दो जिलों- भरतपुर और धौलपुर- में रहने वाले जाटों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया था। उत्तर प्रदेश के भाजपा मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता ने 2000 में जाटों को प्रदेश में आरक्षण दे दिया। 2016 में कोर्ट ने उसकी समाप्ति का आदेश दिया। संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार जब तक कोई पिछड़ा वर्ग आयोग किसी वर्ग/ जाति को सामाजिक-शैक्षणिक आधार पर पिछड़ा घोषित नहीं करता, उसे ओबीसी आरक्षण नहीं मिल सकता। यशपाल मलिक जैसे आरक्षणवादी जाट नेता संवैधानिक प्रावधानों का सम्मान करना सीखें।

’अजय मित्तल, मेरठ

First Published on February 8, 2017 5:44 am