कैशलेस की चुनौती

नोटबंदी के बाद लोगों के बीच नकदी रहित अर्थात कैशलेस मनी या प्लास्टिक मनी की चर्चा आम है। सरकार का भी कैशलेस मनी पर जोर साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों और ‘मन की बात’ में कैशलेस मनी का जिक्र जोर-शोर से कर चुके हैं। आखिर क्या है कैशलेस मनी? क्या इसे संपूर्ण भारत में लागू किया जा सकता है? क्या कैशलेस मनी सभी वर्गों को सरकारी अर्थतंत्र से जोड़ने में सक्षम होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जेहन में आ रहे हैं। सरकार का कहना है कि जनता सारा लेन-देन कार्य मोबाइल या कार्ड के जरिए नकद रहित तरीके से करे। पर यह संभव नहीं लगता क्योंकि एक ओर भारत में घनघोर गरीबी है। लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं। आबादी का एक बड़ा तबका आज भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जीवन की बुनियादी सुविधाओं को जुटाने के लिए जंग लड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर लोगों में पर्याप्त साक्षरता का अभाव एक बड़ी चुनौती है। निरक्षर होने के कारण तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं से अछूते लोग कैशलेस के लिए तैयार नहीं हैं। भारत के अनपढ़ व गरीब तबके के लोग मोबाइल फोन रखते जरूर हैं पर वे आज भी फोन करने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं।

आंकड़ों के मुताबिक भारत के तकरीबन नब्बे करोड़ लोगों के पास इंटरनेट सेवा नहीं है। अधिकतर लोगों के लिए मोबाइल फोन बात करने का साधन भर है। ऐसे में कैशलेस होने के लिए एक बड़ी आबादी को इंटरनेट सेवा से जोड़ा जाना जरूरी है। यह बेहद पेचीदा लगता है क्योंकि इंटरनेट तो दूर की बात रही, आजादी के सतहत्तर साल बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली तक नहीं पहुंच पाई है। रेल की पटरियां केवल ‘शो पीस’ बन कर रह गई हैं। लोगों को अब भी रेल के आने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कैशलेस मनी एक कपोल परिकल्पना सिद्ध होगी। इसके लिए सरकार को मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे लोगों को वे सभी संसाधन मुहैया कराने होंगे जिनसे वे कैशलेस के लिए खुद को सक्षम कर सकें।

सबसे बड़ी चुनौती उन फुटकर व ठेला कारोबारियों के सामने आएगी जो कर्ज लेकर व्यापार करते हैं। वे लोग व्यापार करेंगे या कैशलेस के लिए चालू धंधे में मोबाइल में दिमाग खपाएंगे। मान लें, त्योहार के मौके पर बाजार में खरीदारी जोरों पर है। दो दिन तक अचानक एक बड़े मॉल या वॉलमार्ट जैसी बड़ी दुकान को छोड़ बाकी सभी छोटे व्यापारियों की ‘कार्ड स्वाईप’ मशीन किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण काम करना बंद कर देती है ऐसे में बाजार में आया ग्राहक उसी दुकान की ओर दौड़ पड़ेगा जहां स्वाईप मशीन चल रही होगी।

एक किसान अपने खेत की सब्जियां मंडी में बेचने के लिए आता है और दिन भर उसकी मशीन काम नहीं करती तो उसे मंडी से बैरंग लौट जाना पड़ता है। सवाल है कि हमारे देश में बेईमानी भरे वातावरण में क्या इस प्रकार की तकनीकी खराबी पैदा करके रुपयों के प्रवाह को कृत्रिम तौर पर मनचाही दिशा में नहीं मोड़ा जाएगा? पिछले दिनों देखने में आया कि छुट्टे के अभाव में ग्राहकों का रुख अचानक उन दुकानों की ओर अधिक था जहां स्वाईप मशीनों से भुगतान की सुविधा थी पर उनमें भी वे ही कमा सके जिनकी मशीन काम कर रही थी। बाकी बंद मशीन के कारण मायूस थे। पूंजीपतियों की गिरफ्त में आज देश का पूरा बैंकिंग क्षेत्र होने से यह बात जेहन में आना स्वाभाविक है।

’देवेंद्रराज सुथार, जालोर, राजस्थान

First Published on January 4, 2017 1:02 am