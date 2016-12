प्रचार का सच

आज एक तरफ तो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, वहीं गुमराह करने वाले विज्ञापनों के आगे ‘जागो ग्राहक जागो’ का विज्ञापन बौना पड़ जाता है। खुद को स्वदेशी का जनक और योगगुरु कहने वाले रामदेव भी विज्ञापन के मामले मे अन्य कंपनियों को मात दे रहे हैं, जिन उत्पादों को वे अपना कह कर जनमानस को भ्रमित कर रहे हैं, उनमे से अनेक वस्तुओं का उत्पादन कोई कर रहा है, पैकिंग कोई और। बस मार्केटिंग रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा हो रहा है। यह गुमराह करना नहीं तो और क्या है? रामदेव सहित सभी कंपनियों द्वारा हर वस्तु पर मोटे-मोटे अक्षरों में उत्पादक और मार्केटिंग करने वालों का नाम लिखा जाए। तभी उपभोक्ता का हित सुरक्षित होगा।

’यश वीर आर्य,

बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद पर लगा 11 लाख रुपए का जुर्माना; भ्रामक विज्ञापनों का आरोप

First Published on December 29, 2016 4:29 am