GST: राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति हर दो महीने पर

जीएसटी परिषद ने अप्रत्यक्ष कर की नई व्यवस्था जीएसटी से जुड़े सहायक विधेयकों के मामले में अच्छी प्रगति की है। लेकिन करदाताओं पर नियंत्रण और प्रशासन से जुड़े महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा अगली बैठक तक टाल दी गई। इससे एक अप्रैल से जीएसटी को अमल में लाना मुश्किल लगता है। शुक्रवार को खत्म हुई जीएसटी परिषद की बैठक में राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति हर दो महीने में करने पर सहमति बनी। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के लिए संविधान संशोधन विधेयक के सितंबर मध्य में पारित होने के बाद परिषद की यह सातवीं बैठक हुई। जीएसटी परिषद ने मुआवजा व्यवस्था में भी बदलाव किया। इसके मुताबिक राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति हर दो महीने में की जाएगी जबकि पहले तिमाही आधार पर भुगतान का फैसला किया गया था। परिषद ने क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व में विलासित और तंबाकू जैसे नुकसानदायक वस्तुओं पर लगने वाले उपकर के अलावा किसी अन्य कर से भी कोष जुटाने का भी फैसला किया। राज्यों का मानना है कि नोटबंदी के बाद आर्थिक गतिविधियां नरम पड़ रही हैं। इससे कर संग्रह पर प्रभाव पड़ेगा। जीएसटी परिषद की अगली बैठक तीन और चार जनवरी को होगी। इसमें इस मुद्दे पर गौर किया जाएगा कि जीएसटी लागू होने के बाद कौन से करदाता केंद्र के नियंत्रण में होने चाहिए और कौन से राज्यों के दायरे में आने चाहिए।

जीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट का स्थान लेगा। दोहरा नियंत्रण एकीकृत जीएसटी विधेयक का हिस्सा है। इसे नई व्यवस्था लागू होने से पहले संसद को पारित करना है। हालांकि परिषद ने केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी (सीजीएसटी और एसजीएसटी) पर लगभग अपनी मुहर लगा दी। इससे जुड़े अधिकतर उपबंधों को मंजूरी मिल गई है। इन दोनों विधेयकों को संसद से पारित कराना है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी परिषद ने राज्यों के राजस्व में होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। यह पूछे जाने पर कि एक अप्रैल की समयसीमा अब भी है, वित्तमंत्री जेटली ने कहा, ‘मैं इसके लिए अपनी तरफ से हरसंभव प्रयास कर रहा हूं। मैं किसी चीज के साथ खुद को बांधने नहीं जा रहा हूं। हमारा प्रयास यथाशीघ्र इसे लागू करने की दिशा में है और मुझे लगता है कि हम युक्तिसंगत रूप से आगे बढ़ रहे हैं।’ जीएसटी परिषद लगातार तीन बैठकों में दोहरे नियंत्रण के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकी। पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्य चाहते हैं कि इस बारे में निर्णय करने के लिए कि करदाता का नियंत्रण किसके पास होगा, न्यूनतम कारोबार मानदंड को नियत किया जाए। इस प्रस्ताव से केंद्र सहमत नहीं है क्योंकि उसका कहना है कि राज्यों के पास सेवा कर जैसे कर लगाने की विशेषज्ञता नहीं है।

जेटली ने कहा, ‘अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन से महत्त्वपूर्ण मुद्दे बच गए हैं तो वास्तव में मुख्य रूप से आइजीएसटी और दोहरे नियंत्रण का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा इन विधेयकों की विधि मान्य भाषा है जिसे तीन-चार जनवरी को होने वाली अगली बैठक में रखा जाएगा।’ उन्होंने कहा कि परिषद उसके बाद जीएसटी के तहत कर दर की हर श्रेणी में शामिल की जाने वाली वस्तुओं के मुद्दे को लेगी। पहले लक्जरी कारों और तंबाकू जैसे प्रतिकूल प्रभाव वाली वस्तुओं पर उपकर लगाकर राज्यों को मुआवजे के लिए राशि जुटाने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन नोटबंदी के बाद राज्यों का मानना था कि अब अधिक राज्यों को जीएसटी के क्रियान्वयन से होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए समर्थन की जरूरत होगी। पहले यह सोचा गया था कि राजस्व नुकसान के लिए 4-5 राज्यों को मुआवजे की जरूरत होगी। लेकिन नोटबंदी से राजस्व में नुकसान के कारण अब और अधिक राज्यों को राजस्व सहायता की आवश्यकता हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ‘मुआवजा कोष के स्रोत’ से जुड़े कानून के हिस्से को फिर से तैयार किया जा रहा है। इसमें मुआवजा राशि को उपकर और जीएसटी परिषद के निर्णय के आधार पर अन्य कर के जरिए जुटाए जाने पर फैसला किया जाएगा।

राज्य के मंत्रियों की राय थी कि पूर्व में 55 हजार करोड़ रुपए के मुआवजे का जो फैसला किया गया था, उस पर फिर से काम करना होगा क्योंकि नोटबंदी के बाद राज्यों के राजस्व पर ज्यादा असर हो सकता है। पश्चिम बंगाल के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने कहा कि राज्यों को चालू वित्त वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में 20 से 30 फीसद के बीच राजस्व का नुकसान हो सकता है। नोटबंदी के कारण उन राज्यों की संख्या बढ़ सकती है जिन्हें मुआवजा दिया जाना था। इसका कारण नोटबंदी से कर संग्रह पर असर है। जेटली ने कहा कि अब तक जो भी फैसले किए गए हैं, वे सर्वसहमति के आधार पर किए गए हैं। कोई भी निर्णय ‘मतदान या दो तथा लो’ के आधार पर नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की बैठक में यह फैसला किया गया कि राज्यों को मुआवजा हर दो महीने पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत किसी भी प्रकार के राजस्व नुकसान की पूरी भरपाई शुरुआती पांच साल के लिए की जाएगी। क्षतिपूर्ति कानून को केवल संसद की ही मंजूरी चाहिए।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 24, 2016 1:09 am