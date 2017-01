रिलायंस जियो के फ्री ऑफर पर वोडाफोन ने अब ट्राई को कोर्ट में घसीटा

देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया ने टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। सोमवार को वोडाफोन ने दिल्ली हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि रिलायंस जियो इंफोकॉम के टैरिफ ऑर्डर, निर्देश और नियमनों के उल्लंघन को रोकने में ट्राई विफल रहा है।

कंपनी ने कहा कि ट्राई ने रिलायंस जियो को अपनी मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति देकर नियमों के उल्लंघन को नजरअंदाज किया है। वोडाफोन ने यह भी दावा किया कि ट्राई दूरसंचार विभाग के सर्कुलरों (DoT) का पालन कराने में विफल रहा है, जिसमें कहा गया है कि सभी टैरिफ इंटर-कनेक्शन यूजेज चार्जेज (IUC) वाले और गैर भेदभावपूर्ण होने चाहिए। साथ ही यह बाजार बिगाड़ने वाले नहीं होने चाहिए।

वोडाफोन ने यह भी कहा कि ट्राई ने खुद 2002 में सभी दूरसंचार कंपनियों को कहा था कि कोई भी प्रचार पेशकश 90 दिन से अधिक जारी नहीं रखी जा सकती। यह मामला न्यायमूर्ति संजीव सचदेव के समक्ष आया जिन्होंने मामले की सुनवाई की तारीख एक फरवरी तय की है क्योंकि रिलायंस जियो को इस मामले में एक पक्ष नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालत यदि कोई आदेश जारी करती है तो इससे दूरसंचार कंपनी प्रभावित हो सकती है।

First Published on January 31, 2017 11:01 am