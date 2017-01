वोडाफोन और बीएसएनएल ने पेश किए फ्री वॉयस कॉलिंग और डेटा वाले नए पैक, जानिए क्या है ऑफर

देश की टेलिकॉम ऑपरेटर कंपनियों के बीच टैरिफ वॉर सोमवार को तब और बढ़ गया जब वोडाफोन इंडिया और भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने मुफ्त डेटा और फ्री वॉयस कॉलिंग वाले नए प्लान पेश कर दिए। इन दोनों कंपनियों ने अपने मिड-हाई सेगमेंट के प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए प्लान पेश किए हैं। इससे पहले रिलायंस जियो को टक्कर देने के उद्देश्य से भारती एयरटेल और आइडिया भी फ्री कॉलिंग और डेटा वाले प्लान ला चुकी है।

क्या है वोडाफोन का प्लान: वोडाफोन इंडिया ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए 499 रुपए से शुरू होने वाले नए पैक पेश किए हैं। इन प्लान में 3जी और 4जी डेटा और फ्री एसएमएस के साथ किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग की सुविधा दी जाएगी। 499 रुपए वाले पैक में 3जीबी 4G डेटा और 1जीबी 3G डेटा दिया जाएगा, साथ ही 100 फ्री एसएमएस, अनलिमिटेड लोकल व एसडीटी कॉल, रोमिंग में फ्री इनकमिंग जैसी सुविधा दी जाएगी। वहीं, 999 रुपए वाले पैक में फ्री कॉलिंग के साथ 5GB 3जी डेटा और 8GB 4जी डेटा दिया जाएगा। साथ ही इसमें 100 100 फ्री एसएमएस और रोमिंग में फ्री इनकमिंग जैसी सुविधा मौजूद है।

कंपनी ने कहा, “हाई डेटा कोटा, अनलिमिटेड लोकल एवं एसटीडी कॉलिंग और मुफ्त नेशनल रोमिंग के साथ अन्य फायदे जैसे प्रायोरिटी एक्सेस, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर आदि वोडाफोन रैड उपभोक्ताओं को शानदार अनुभव प्रदान करेंगे। डेटा कोटा समाप्त होने के बाद डेटा के इस्तेमाल पर 50 पैसे प्रति एमबी की दर से शुल्क लागू होगा। ये प्लान वर्तमान में एमपीसीजी, एपीएंडटी बिहार एवं झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए वैध नहीं हैं।”

इसके अलावा सरकारी टेलिकॉम कंपनी बीएसएनएल ने भी सोमवार को अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए 439 रुपए वाला पैक लॉन्च किया है। इस पैक में तीन महीने के लिए लोकल और एसटीडी कॉलिंग सुविधा दी गई है। वहीं 149 रुपए वाले पैक में यही सुविधा 28 दिनों के लिए दी जाएगी।

पलक झपकते ही आउट ऑफ स्टॉक हुआ रेडमी नोट 4

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 24, 2017 11:04 am