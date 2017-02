देश में शुरू हुआ नया स्मॉल बैंक, किसी भी बैंक के ATM से कर सकते हैं 6 फ्री ट्रांजेक्शन, एफडी और RD पर 8 पर्सेंट तक ब्याज

माइक्रो फाइनेंस कंपनी उज्जीवन फाइनेंस सिक्योरिटी लिमिटेड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरबीआई से उज्जीवन को सितंबर 2015 में लाइसेंस मिला था। नई बैंकिंग इकाई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (Ujjivan SFB) ने 1 फरवरी, 2017 से परिचालन शुरू कर दिया। उज्जीवन ने बैंगलुरु में 5 पायलट ब्रांच खोली है, जिसमें सभी बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी। अगले एक महीने में अपनी प्रौद्योगिकी, चैनल और प्रक्रियाओं का परीक्षण कर अन्य हिस्सों में बैंक का व्यापक विस्तार करने की योजना है। बैंक अगले कुछ महीनों में चरणबद्ध तरीके से 24 राज्यों में 457 शाखाओं में सेवाओं का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है।

उज्जीवन एसएफबी अपने ग्राहकों को नो मिनिमम बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहा है। इस खाते के साथ ही ग्राहक सभी बैकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डॉयरेक्टर समित घोष ने कहा कि हम ग्राहकों को सभी सुविधाएं जैसे डोर-स्टेप (घर तक), पेपरलैस बैंकिंग, मोबाइल, इंटरनेट तथा फोन बैंकिंग, बायोमैट्रिक एटीएम और आधार आधारित डेबिट कार्ड देंगे। ये सभी सेवाएं अन्य कॉमर्शियल बैंकों के सिर्फ प्रीमियर कस्टमर्स को दी जाती है। उज्जीवन लघु वित्त बैंक की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वर्ष 2005 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में हमारी यात्रा एक मिशन के साथ शुरू हुई थी, आर्थिक रूप से सक्रिय कम आय वर्ग को सशक्त बनाने के लिए उन्हें वित्तीय सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान कराने के हमारे मिशन को सफल बनाने के लिए एसएफबी मंच अब हमें सक्षम बनाता है।

क्या सुविधा दे रहा है Ujjivan SFB

– फिक्स डिपॉजिट और आवर्ती जमा ( recurring deposit) में ग्राहकों को 5.5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज

– किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से 6 फ्री ट्रांजेक्शन। यह सभी बैंक द्वारा दिए जाने वाले फ्री ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा है।

– सेविंग्स अकाउंट पर 4 प्रतिशत ब्याज दर

– मोबाइल, इंटरनेट और फोन बैंकिंग जैसी सुविधाएं।

गौरतलब है कि आरबीआई ने साल 2015 में 10 आवेदकों को स्मॉल बैंक खोलने के लाइसेंस दिए थे। इनमें से ज्यादातर माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट में सक्रिय हैं। इसी मे उज्जीवन फाइनेंशियल भी शामिल थी। आरबीआई के मुताबिक, ये स्मॉल बैंक छोटे कारोबारियों, सीमांत किसानों और असंगठित क्षेत्र की यूनिट्स को कर्ज देंगे। कम लागत में चलाए जाने वाले ये बैंक जमा भी स्वीकार करेंगे।

First Published on February 7, 2017 11:16 am