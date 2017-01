इंटरनेट डाउनलोड स्पीड में Reliance Jio ने दूसरी कंपनियों को पछाड़ा ने

नई दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने इंटरनेट की औसत डाउनलोड स्पीड के मामले में अन्य दूरसंचार कंपनियों को काफी पीछे छोड़ दिया है। दिसंबर महीने में जियो नेटवर्क पर औसत डाउनलोड स्पीड 18.16 मेगा बाईट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) रही। दूरसंचार नियामक ट्राई के आंकड़ों के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। रिलायंस जियो ने सितंबर 2016 में अपनी 4जी सेवाओं की औपचारिक शुरुआत की। सितंबर में उसके नेववर्क पर अधिकतम स्पीड 7.26 एमबीपीएस रही थी जो नंवबर में घटकर 5.85 एमबीपीएस रही थी। ट्राई द्वारा मासिक आधार पर जारी किए जाने वाले औसत मोबाइल डाटा के आंकड़ों में दी गई।

जहां तक अन्य सेवा प्रदाताओं में वोडाफोन के नेटवर्क पर औसत डाउनलोड स्पीड नवंबर के 4.9 एमबीपीएस से बढ़कर दिसंबर में 6.7 एमबीपीएस हो गई है। वहीं आइडिया सेल्यूलर के नेटवर्क पर औसत इंटरनेट डाउनलोड स्पीड दिसंबर में 5.03 एमबीपीएस, भारती एयरटेल के नेटवर्क पर 4.68 एमबीपीएस, एयरसेल के नेटवर्क पर तीन एमबीपीएस व रिलायंस कम्युनिकेश्ांस के नेटवर्क पर औसत डाउनलोड स्पीड 2.6 एमबीपीएस रही। ट्राई अपने मायस्पीड एप के जरिए देश भर के ग्राहकों के ग्राहकों के मोबाइल डेटा संबंधी आंकड़ों के आधार पर औसत स्पीड की गणना करता है।

First Published on January 11, 2017 6:32 pm