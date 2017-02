होली पर घूमने या घर जाने का है प्लान तो काम आ सकता है SpiceJet का Lucky 7 Sale, मात्र 777 रुपए में टिकट

सस्ते हवाई सफर के लिए पहचाने जाने वाली घरेलू विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने यात्रियों को सस्ते हवाई सफर का तोहफा दिया है। स्पाइसजेट के इस नए ऑफर के तहत पैसेंजर सिर्फ 777 रुपए (सभी करों सहित) में हवाई सफर का मजा ले सकते हैं। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट के एड के मुताबिक 777 रुपए से शुरू होने वाली यह सेल 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक चलेगी। यात्री के इस ऑफर के तहत 22 से 25 फरवरी के बीच टिकट बुक करके 9 मार्च से 13 अप्रैल 2017 के बीच यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यह ऑफर केवल वन-वे फेयर पर उपलब्ध है। स्पाइसजेट की ओर से कहा गया है कि इस ऑफर के तहत बुक किए गए टिकट को कैंसल कराया जा सकता है। जिसमें कुछ करों को काटकर बाकी पैसे कस्टर्म्स को रिफंड कर दिए जाएंगे।

स्पाइसजेट की वेबसाइट के मुताबिक यह ऑफर ग्रुप बुकिंग पर लागू नहीं होगा। ऑफर केवल घरेलू फ्लाइट्स पर लागू होगा। स्पाइसजेट का यह ऑफर होली में छुट्टियां मनाने या फिर घर जाने वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके जरिए टिकट बुक कराकर होली या फिर उसके बाद भी सस्ती यात्रा की जा सकती है।

गौरतलब है कि भारतीय एविएशन मार्केट में मजबूत पकड़ बनाने के लिहाज से एयरलाइंस कंपनी नए साल से कस्टमरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई आकर्षक स्कीम्स और डिस्काउंट ला रही है। आईएटीआईए के मुताबिक साल 2016 में भारतीय एविएशन क्षेत्र में घरेलू हवाई यात्रा में 23.3 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज की गई थी।

होली और गर्मियों की छुट्टी के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन

होली के मौके पर भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। त्योहारों के वक्त बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है जिससे रेलवे की यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया करा सके। दिल्ली से जाने वाले यात्रियों के कई जगहों के लिए ट्रेन चलाई जाएंगी। दिल्ली के आनंद विहार, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से ये ट्रेन चलाई जाएंगी। इनमें आनंद विहार टर्मिनस से दरभंगा, आनंद विहार टर्मिनस और फिरोजपुर कैंट से कटिहार के लिए भी ट्रेन चलाई जाएंगी। वहीं दरभंगा के लिए भी आनंद विहार से 4416 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन 11 मार्च को प्रस्थान कर मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ (उत्तर रेलवे), गोंडा, बस्ती, गोरखपुर से दूसरे दिन, देवरिया सदर, सीवान, छपरा, छूटकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर स्टेशनों पर रुकते हुए दरभंगा पहुंचेगी। वहीं इसकी वापिस का ट्रेन नंबर 4415 होगा जो दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी। ऐसे ही कई और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी।

वीडियो: नए अवतार में जल्द आएगा 1000 रुपए का नोट

First Published on February 22, 2017 10:30 am