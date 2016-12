रिलायंस जियो सिम की होम डिलिवरी करेगी Snapdeal, जानिए पूरा ऑफर

क्या आप अभी तक रिलायंस जियो सिम नहीं खरीद पाए हैं ? आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील एक ऑफर लेकर आई है। अब रिलायंस जियो सिम खरीदने के लिए किसी दुकान या स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्नैपडील अब जियो सिम की होम डिलिवरी करेगा। हालांकि यह ऑफर चुनिंदा ग्राहकों के लिए ही होगा। स्नैपडील ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया कि कंपनी अपने प्रीमियम ग्राहकों को चुनेगी और इस ऑफर के बारे में मेल भेजेगी।

ऑफर का लाभ सिर्फ वही ग्राहक ले पाएंगे जिन्हें स्नैपडील की ओर से यह मेल मिलेगा। ई-मेल में एक लिंक दिया होगा, जिसपर क्लिक करने के बाद कुछ जरूरी डीटेल भरनी होगी। इसके बाद अपने इच्छानुसार होम डिलिवरी का समय निर्धारित कर सकते हैं। स्नैपडील के बयान में लिखा है, “निर्धारित समय पर जियो पार्टनर ग्राहकों के घर पर जाकर जियो वेल्कम ऑफर (मार्च तक मुफ्त सुविधाएं) वाला सिम डिलिवर करेंगे।” सिम की डिलिवरी के समय ही e-KYC वैरिफिकेशन की प्रक्रिया भी की जाएगी।

कंपनी के मुताबिक, रिलायंस जियो सिम की होम डिलिवरी के इच्छुक ग्राहकों के पास 4जी-इनेबल हैंडसेट और एक स्थानीय आधारकार्ड होना जरूरी है। स्नैपडील का यह ऑफर ऐसे समय में आया है जब रिलायंस जियो ने नए “हैप्पी न्यू ऑफर” के तहत अपनी सुविधाओं ( फ्री वॉयस व वीडियो कॉलिंग, 4जी डेटा, एसएमएस, जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन) को 31 मार्च 2017 तक मुफ्त कर दिया है। ऐसे में स्नैपडील ग्राहकों के लिए यह सिम खरीदना आसान बनाना चाहती है।

ग्राहकों को सबसे तेजी से अपने साथ जोड़ रही रिलायंस जियो अपने 4G LTE ब्रॉडबैंड नेटवर्क के जरिए देश के 28 राज्यों में 5.2 करोड़ ग्राहकों का आंकड़ा पार कर चुकी है। बता दें कि हाल ही में स्नैपडील ने [email protected] सर्विस की शुरुआत की थी। इसके तहत ग्राहक अपने 2000 रुपए की होम डिलिवरी मंगा सकते हैं।

First Published on December 29, 2016 11:37 am