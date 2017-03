शॉप क्‍लूज और ड्रूम के संस्‍थाप‍क संदीप अग्रवाल ने पत्‍नी और सह संस्‍थापक के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया है। उन्‍होंने आरोप लगाया है कि दोनों ने उनकी भूमिका को कमतर किया है। उन्‍होंने यह कदम फेसबुक पर कई पोस्‍ट के बाद उठाया है। फेसबुक पोस्‍ट में उन्‍होंने पत्‍नी राधिका और संजय सेठी को निशाने पर लिया था। अग्रवाल ने पत्‍नी पर बेवफाई का आरोप भी लगाया। हालांकि बाद में उन्‍होंने पोस्‍ट को हटा लिया।

उन्‍होंने एक पोस्‍ट में लिखा, ”तुम्‍हारी पहली कंपनी मेरी और मेरी बनाई हुई थी। तुम्‍हारी दूसरी कंपनी भी मेरी थी। बच्‍चे जिन्‍हें हमने जन्‍म दिया वह भी मेरे हैं और सब कुछ जो तुमने किया वह भी मेरा है। सब कुछ मेरा है और तुम भाड़ जाओ। मैं सुपर वीमन हूं और किसी को भी मूर्ख बना सकती हूं। यह दुनिया मैंने बनाई है और कोई मेरे सामने नहीं टिकता। जबकि मेरे बॉयफ्रेंड ने तुम्‍हें मारने की धमकी दी थी और मैं उसके साथ उसके समर्थन में पांच घंटे तक थाने में रही। तुम अब भी क्‍यों नहीं समझ रहे कि हमारे बीच कुछ नहीं बचा है। लेकिन कुछ नहीं से सब कुछ जो तुमने बनाया है वह मेरा है। इसे मान लो, यह सब मेरा है। तुम्‍हें तो सांस लेने का भी हक नहीं है क्‍योंकि तुमने मुझसे 20 साल तक बिना शर्त प्‍यार किया और अब इसकी कीमत चुकाओ।”

संदीप अग्रवाल की ओर से जारी बयान में फेसबुक पोस्‍ट के लिए माफी मांगी गई है और कहा गया है, ”संदीप को कई बार उन लोगों ने चोट पहुंचाई है जिन पर उन्‍होंने भरोसा किया। वह काफी दुखी हैं और वह अपने प्रत्‍येक शब्‍द पर अडिग हैं। उन्‍हें सार्वजनिक जगह पर भावनात्‍मक गुस्‍सा निकालने के लिए खेद है। उन्‍होंने अपनी जिंदगी के प्‍यार शॉपक्‍लूज को गंवा दिया। वह अने बच्‍चों को भी नहीं देख पा रहे हैं और इससे वे भावुक हो गए।”

शॉपक्‍लूज की स्‍थापना 2011 में हुई थी। 2014 में संदीप शॉपक्‍लूज के कंसल्‍टेंट बन गए थे और उन्‍होंने दूसरा स्‍टार्टअप ड्रूम खोल लिया था। लेकिन अब संदीप का कहना है कि उनकी पत्‍नी ने धोखाधड़ी करके उन्‍हें बाहर किया। साथ ही लिखा कि राधिका ने अपनी योग्‍यता और शिक्षा को लेकर गलत जानकारी दी। वहीं संदीप अग्रवाल के आरोपों पर शॉपक्‍लूज की ओर से कहा गया कि मानहानि केस को लेकर उन्‍हें कोई जानकारी नहीं है। वहीं राधिका ने इन आरोपों को आधारहीन और मिथ्‍या बताया।

First Published on March 14, 2017 9:51 am