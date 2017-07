53.42 अंकों की मजबूती के साथ फिर हरे निशान में खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी आई बढ़ोत्तरी

देश के शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में मंगलवार को मजबूती का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.35 बजे 53.42 अंकों की मजबूती के साथ 31,769.06 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 24.20 अंकों की बढ़त के साथ 9,795.25 पर कारोबार करते देखे गए।

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 73.86 अंकों की मजबूती के साथ 31,789.50 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 26.4 अंकों की बढ़त के साथ 9,797.45 पर खुला।

बता दें कि देश के शेयर बाजारों में सोमवार को तेजी रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 355.01 अंकों की तेजी के साथ 31,715.64 की अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर और निफ्टी 105.25 अंकों की तेजी के साथ 9,771.05 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 149.99 अंकों की तेजी के साथ 31,510.62 पर खुला और 355.01 अंकों या 1.13 फीसदी की तेजी के साथ 31,715.64 की अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स ने 31,768.39 के ऊपरी और 31,471.41 के निचले स्तर को छुआ।

सेंसेक्स के 30 में से 27 शेयरों में तेजी रही। भारती एयरटेल (5.39 फीसदी), टीसीएस (4.66 फीसदी), विप्रो (4.64 फीसदी), कोल इंडिया (3.25 फीसदी) और ल्यूपिन (2.96 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा (0.54 फीसदी), आईटीसी (0.25 फीसदी) और हिंदुस्तान यूनिलीवर (0.09 फीसदी) रहे।

बीएसई के मिडकैप व स्मॉलकैप सूचकांक में तेजी रही। बीएसई का मिडकैप सूचकांक 99.77 अंकों की तेजी के साथ 15,041.54 पर और स्मॉलकैप सूचकांक 68.36 अंकों की तेजी के साथ 15,899.12 पर बंद हुआ।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 53.50 अंकों की तेजी के साथ 9,719.30 पर खुला और 105.25 अंकों या 1.09 फीसदी की तेजी के साथ 9,771.05 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में निफ्टी ने 9,782.15 के ऊपरी और 9,646.45 के निचले स्तर को छुआ।

बीएसई के 19 सेक्टरों में 18 में तेजी रही। दूरसंचार (3.88 फीसदी), प्रौद्योगिकी (2.95 फीसदी), सूचना प्रौद्योगिकी (2.92 फीसदी), धातु (1.43 फीसदी) और पूंजीगत वस्तुएं (1.19 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। बीएसई के सिर्फ एक सेक्टर- तेज खपत उपभोक्ता वस्तुएं (0.01 फीसदी) में गिरावट रही। बीएसई में कारोबार का रुझान सकारात्मक रहा। कुल 1,540 शेयरों में तेजी और 1,112 में गिरावट रही, जबकि 157 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।

First Published on July 11, 2017 10:49 am