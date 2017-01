आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने से पहले सेंसेक्स 98 अंक गिरकर खुला

शुरूआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स जहां 98 अंक टूटा वहीं एनएसई निफ्टी भी 8600 के स्तर से नीचे पहुंच गया है। इसके पीछे अहम वजह निवेशकों द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण से पहले अपनी बोलियों को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखना है। इसके अलावा वैश्विक बाजार में भी संयमित रूख बना हुआ है। तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स आज 98.02 अंक यानी 0.35 प्रतिशत गिरकर 27751.54 अंक पर खुला। इसके पीछे सूचना प्रौद्योगिकी, वाहन, तकनीकी, धातु और सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के शेयरों में नकारात्मक रूख रहना है।

पिछले सत्र के कारोबार में इसमें कुल 32.90 अंक की गिरावट देखी गई थी।

इसी प्रकार 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी भी 36.75 अंक यानी 0.43 प्रतिशत गिरकर 8596 अंक पर खुला है।

ब्रोकरों के अनुसार बाजार में निवेशकों का रूख सतर्कता भरा रहने वाला है क्योंकि आज पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण और कल आने वाले आम बजट को देखते हुए वह अपनी स्थिति को न्यूनतम बनाए रखना चाहते हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 31, 2017 11:54 am