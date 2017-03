शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 217 अंकों का उछाल, डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत

बंबई शेयर बाजार आज शुरूआती कारोबार में करीब 217 अंक उछलकर 29,000 के उच्च स्तर निकल गया। एशिया के अन्य बाजारों में मिले-जुले रूख के बीच निवेशकों की ताजा लिवाली से बाजार में मजबूती आयी। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8,900 अंक के उच्च स्तर पहुंच गया। तीस शेयरों वाला सूचकांक 216.60 अंक या 0.75 प्रतिशत की बढ़त के साथ 29,049.05 अंक पर खुला। इससे पहले, पिछले दो सत्रों में सेंसेक्स में 152.04 अंक की गिरावट आयी थी।

कारोबारियों के अनुसार खुदरा निवेशकों के साथ घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली से बाजार में तेजी आयी। एशिया के अन्य बाजारों में शुरूआती कारोबार में शंघाई कंपोजिट सूचकांक और जापान के निक्की में क्रमश: 0.38 प्रतिशत तथा 0.51 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.19 प्रतिशत मजबूत हुआ।

वहीं बता अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की करें तो अमेरिकी डालर के मुकाबले रुपया आज शुरूआती कारोबार में 7 पैसे मजबूत होकर 66.74 पर खुला। घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरूआत के बीच निर्यातकों तथा बैंकों द्वारा अमेरिकी डालर की बिकवाली से रुपए में मजबूती आयी।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार विश्व की अन्य प्रमुख मुद्रा की तुलना में डालर के कमजोर होने से भी रुपए की धारणा पर असर पड़ा।

अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में शुक्रवार को डालर के मुकाबले रुपए 11 पैसे की गिरावट के साथ 66.81 पर बंद हुआ था। इस बीच, बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 125.18 अंक या 0.43 प्रतिशत की बढ़त के साथ 28,957.63 अंक पर खुला।

First Published on March 6, 2017 11:24 am