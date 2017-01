27,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी 8,300 पर, डॉलर के मुकाबले सात पैसे कमजोर रुपया

स्थानीय शेयर बाजार में आज शुरूआती कारोबार में तेजी बनी रही। लिवाली के समर्थन से बंबई शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स प्रारंभिक कारोबार के दौरान 151 अंक चढ कर 27,000 के उच्च पर चल रहा था। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 8,300 के उत्साहजनक स्तर पर पहुंच गया था। एशियायी बाजारों में तेजी के समाचारों से उत्साहित निवेशकों ने अपने दांव उच्च्ंचे कर दिये थे जिससे शेयरों मेंं व्यापक सुधार दिख रहा था। लेकिन प्रतिष्ठित कंपनियों के तिमाही नतीजों की घोषणाओं के इंतजार में बाजार में एक सावधानी भरा वातावरण भी चल रहा है। सेंसेक्स कल 173.01 अंक बढ़ा था और इसके उच्च्पर 151.01 या 0.56 प्रतिशत की बढ़त के साथ 27,050.57 पर चल रहा था। निफ्टी ने 45.15 अंक या 0.54 प्रतिशत सुधार के साथ पुन: 8,300 के स्तर को प्राप्त कर लिया और 8,333.75 पर चल रहा था।

वहीं विदेशों में डॉलर की मजबूती के बीच आज स्थानीय बाजार में शुरूआती कारोबार के दौरान रच्च्पया 7 पैसे नीचे गिर कर प्रति डॉलर 68.25 रच्च्पए के भाव चल रहा था। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना था कि आयातकों ने डॉलर की मांग बढ़ा रखी थी। प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की तेजी से भी रच्च्पया दबाव में था। कल रुपया तीन पैसे मजबूूत हो कर 68.18 के भाव पर बंद हुआ था।

First Published on January 11, 2017 11:38 am