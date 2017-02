शुरुआती कारोबार में तेजी के साथ खुला सेंसेक्स

देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में बुधवार को तेजी का रुख है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 10.18 बजे 108.93 अंकों की बढ़त के साथ 28,870.52 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 30.60 अंकों की बढ़त के साथ 8,938.45 पर कारोबार करते देखे गए। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 60.81 अंकों की मजबूती के साथ 28,822.40 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 23.75 अंकों की बढ़त के साथ 8,931.60 पर खुला।

जबकि बीते दिन मंगलवार को एशियाई बाजारों से मजबूत संकेत मिलने और कोषों तथा खुदरा निवेशकों की लिवाली से बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक कारोबार की शुरुआत में 65 अंक बढ़ गया। बाजार सूत्रों के अनुसार फरवरी के वायदा एवं विकल्प सौदों की समाप्ति नजदीक आने से कारोबारियों ने अपनी बकाया स्थिति को पूरा करने के लिये लिवाली की, इसका भी बाजार पर सकारात्मक असर रहा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज (मंगलवार, 21 फरवरी) लगातार चौथे दिन बढ़त दर्शाता हुआ शुरुआती दौर में 64.52 अंक यानी 0.22 प्रतिशत बढ़कर 28,726.10 अंक पर पहुंच गया।

पिछले तीन सत्रों के दौरान सूचकांक 506.02 अंक चढ़ चुका है। धातु, सूचना प्रौद्योगिकी, बिजली सभी क्षेत्रों में मजबूती का रुख रहा और इनके समूह सूचकांक 2.04 प्रतिशत तक ऊंचे रहे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक भी शुरुआती दौर में 17.95 अंक यानी 0.22 प्रतिशत बढ़कर 8,897.15 अंक पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई सूचकांक शुरुआत में 0.46 प्रतिशत बढ़त में था जबकि हांग कांग का हेंग सेंग सूचकांक 0.04 प्रतिशत बढ़ गया। शंघाई का कंपोजिट सूचकांक 0.15 प्रतिशत बढ़त में रहा। अमेरिकी शेयर बाजारों में कल सार्वजनिक अवकाश था।

शाम के समय चौथे दिन तेजी रही और सेंसेक्स तथा निफ्टी करीब पांच महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गये थे। हालांकि रिलायंस जियो की नई शुल्क योजना की घोषणा के बाद दूरसंचार कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट आयी। टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों, बैंक, वित्त तथा तेल एवं गैस, औद्योगिक एवं पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के शेयरों में मजबूती रही जबकि दूरसंचार, प्रौद्योगिकी तथा आईटी शेयरों में गिरावट का रुख रहा। कारोबारियों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों समेत दूसरे निवेशकों की लिवाली जारी रहने तथा फरवरी महीने के डेरिवेटिव्स कारोबार की गुरुवार (23 फरवरी) को समाप्ति देखते हुए सौदों को पूरा करने के लिए की गयी लिवाली से तेजी को बल मिला।

First Published on February 22, 2017 10:41 am