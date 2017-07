सेंसेक्स ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार पहुंचा 32 हजार के पार

बंबई शेयर बाजार का तीस शेयर पर आधारित प्रमुख सूचकांक बीएसई-30 गुरुवार (13 जुलाई) के शुरुआती कारोबार में पहली बार 32,000 अंक पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक निफ्टी-50 शुरुआती कारोबार में 9,878.50 अंक की नई ऊंचाई पर पहुंचा । कल ही सरकार ने आंकड़े दिखाते हुए बताया कि जून के महीने में मुद्रास्फीति 1.54 फीसद कम हुई है। यह भी बताया गया कि 2012 के बाद यह सबसे कम है। इस बारे में बात करते हुए चीफ इक्नोमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि ऐसी मुद्रास्फीति 1999 और 1978 में देखी गई थी।

बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में भी बढ़त देखी गई। उनको उम्मीद है कि अगले महीने आरबीआई अपने रेट्स में कटौती करेगा। इस बारे में बात करते हुए एलएनटी के वित्त मामलों को देखने वाले अर्थशास्त्री रूपा रेगे ने कहा कि अगर सरकार सच में पैसा लेने वालों की मदद करना चाहती है तो उसे कम से कम 50 बेसिस प्वाइंट की कमी करनी ही चाहिए।

First Published on July 13, 2017 10:29 am