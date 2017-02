शुरुआती कारोबार में मजबूती के साथ खुला सेंसेक्स

देश के शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में सोमवार को मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.50 बजे 229.32 अंकों की मजबूती के साथ 28,469.84 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 66.65 अंकों की बढ़त के साथ 8,807.60 पर कारोबार करते देखे गए। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 99.87 अंकों की बढ़त के साथ 28,340.39 पर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 44.5 अंकों की बढ़त के साथ 8,785.45 पर खुला।

जबकि बात अगर बीते दिन की करें तो एशियाई बाजार में मिले-जुले रुख के बीच विदेशी कोषों का प्रवाह बढ़ने और निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की खरीद बढ़ाये जाने से बंबई शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में 54 अंक मजबूत होकर 28,281 अंक पर पहुंच गया। तीस शेयर वाला प्रमुख सूचकांक बीएससी-30 आज (शुक्रवार, 3 फरवीर) के शुरुआती कारोबार में 53.97 अंक अथवा 0.19 फीसद बढ़कर 28,280.58 अंक पर पहुंच गया। शुरुआती कारोबार में शुक्रवार (3 फरवरी) को स्वास्थ्य, सार्वजनिक उपक्रम, धातु, रीयल्टी, तेल एवं गैस और बिजली के उपकरण बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी देखी गयी।

बजट की घोषणाओं से उत्साहित बाजार में पिछले दो सत्रों के दौरान 570.65 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गयी थी। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 4.40 अंक अथवा 0.05 फीसद बढ़कर 8,738.65 अंक पर पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि निवेशकों की ओर से चुनिंदा शेयरों की खरीद बढ़ाये जाने और विदेशी कोषों का प्रवाह बढ़ने से बाजार धारणा में तेजी आई।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 6, 2017 10:19 am