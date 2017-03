जीडीपी के तिमाही आंकड़ों के बेहतर रहने से शेयर बाजार में आया उछाल

मंगलवार को भी कारोबार में बंबई शेयर बाजार (बीएसई) के सेंसेक्स में 230 अंक का उछाल देखा गया। इसका कारण अनुकूल एशियाई संकेतों के बीच अक्तूबर-दिसंबर तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) आंकड़ों का सकारात्मक रहना है जिसके चलते शेयरों में ताजा खरीद को बल मिला है। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 8,900 अंक के आंकड़े को पार कर गया है।

तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 229.56 अंक यानी 0.80 प्रतिशत चढ़कर 28,972.88 अंक पर खुला है जिसका कारण रीयल एस्टेट, बैंक और धातु इत्यादि कंपनियों के शेयरों का तेज होना है। पिछले दो सत्र के कारोबार में सेंसेक्स में 149.65 अंक की गिरावट आई थी। निफ्टी आज 61.80 अंक यानी 0.70 प्रतिशत सुधरकर 8,941.40 अंक पर खुला।

कल केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़ों में सात प्रतिशत की वृद्धि रहना दिखाए जाने से खरीदारों की जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है, साथ ही इसने नोटबंदी के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर सभी डरों को खत्म भी किया है। इसके अलावा एशियाई बाजारों की स्थिरता का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर दिखा है।

सेंसेक्स 70 अंक की गिरावट के साथ 28,743 अंक पर बंद हुआ। चाले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने से पहले यह गिरावट आयी है। निवेशकों को दिसंबर तिमाही के जीडीपी आंकड़ों का इंतजार है। वे देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले वर्ष नवंबर में लिये गये नोटबंदी के फैसले से मांग पर वास्तव में कितना प्रभाव पड़ा है। जीडीपी आंकड़े मंगलवार को शाम जारी होने वाले हैं।

तीस शेयरों वाला सूचकांक आज कारोबार के दौरान 28,876.54 से 28,721.12 अंक के दायरे में रहा और अंत में 69.56 अंक या 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 28,743.31 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में सोमवार को 80.09 अंक की गिरावट आयी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 17.10 अंक या 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 8,879.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 8,914.75 से 8,867.60 अंक के दायरे में रहा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 1, 2017 11:24 am